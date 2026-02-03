‘국회 위증 혐의’ 박대준 前 쿠팡 대표, 경찰 출석
국회 청문회에서 위증한 혐의를 받고 있는 박대준 전 쿠팡 한국대표가 3일 경찰 조사를 받기 위해 출석했다.
서울경찰청 반부패수사대는 이날 오전 박 전 대표를 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률(국회증언감정법) 위반 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다.
이날 오전 10시쯤 서울 마포구 광역수사단 청사에 모습을 드러낸 박 전 대표는 혐의 인정 여부 등을 묻는 취재진의 질문에 “성실히 조사 다 받도록 하겠다”고 짧게 답한 뒤 조사실로 이동했다.
박 전 대표는 지난해 말 열린 국회 ‘쿠팡 사태 연석 청문회’에 증인으로 출석해 물류센터 노동자 故 장덕준씨의 산업재해 은폐 의혹 등과 관련해 허위 증언을 한 혐의를 받는다. 이에 국회 과학기술정보통신위원회는 그를 위증 혐의로 고발 조치했다.
경찰은 이날 조사에서 박 전 대표가 청문회 당시 사실과 다른 발언을 하게 된 경위와 고의성 여부 등을 집중적으로 추궁할 방침이다.
한편, 박 전 대표의 경찰 출석은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난달 8일에도 김병기 무소속 의원의 ‘쿠팡 오찬’ 의혹 사건과 관련해 참고인 신분으로 조사를 받은 바 있다.
김 의원은 국정감사를 앞두고 박 전 대표로부터 고가의 식사 접대를 받고, 자신의 전 보좌관에 대한 인사 청탁을 했다는 의혹으로 수사를 받고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
