영농부산물…“제발 태우지 말고 저희에게 맡겨주세요”
경북농업기술원, 산불 예방과 미세 먼지 저감 위해 ‘안전 처리 파쇄지원단’ 운영
경북농업기술원은 영농부산물 소각으로 발생할 수 있는 산불 예방과 미세먼지 저감을 위해 ‘영농부산물 안전 처리 파쇄지원단’을 운영하고 있다고 3일 밝혔다.
울릉군을 제외한 도내 시군에서 산림 인접 취약 농가(고령농·장애농·여성농), 소규모 농가, 그외 일반 농가 순으로 영농부산물을 파쇄해준다. 과수화상병 발생지역 반경 2㎞ 이내 과수 잔가지는 파쇄지원 대상에서 제외된다.
영농부산물을 소각하는 대신 파쇄해 퇴비로 활용하게 되면 산불 발생을 예방할 수 있고 토양비옥도가 높아져 작물 생산성이 향상된다.
농업기술원은 지난해 농가 6122곳의 영농부산물을 파쇄 지원했다.
농업기술원은 농업인들에게 영농부산물 불법소각을 지양하고 파쇄지원사업을 활용하도록 홍보하고 있다. 또 고추 끈, 피복 비닐 등 폐기물을 사전에 제거하고 일정 장소에서 수거할 수 있도록 협조를 부탁했다.
파쇄지원 서비스 신청 등 자세한 문의는 시군농업기술센터로 하면 된다.
김용택 농업기술원 기술보급과장은 “영농부산물 안전처리 파쇄지원단은 부산물 처리에 어려움을 겪는 농업인들의 불편을 덜고 미세먼지 발생 저감과 산불 예방에 큰 도움이 될 것”이라며 “안전하고 깨끗한 농촌을 만드는 데 동참해 주길 바란다”고 말했다.
