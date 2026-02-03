전북 설 성수품 안전 점검 ‘이상 무’…임산물 원산지 단속 병행
축산물 61개 품목 검사 ‘적합’
설 앞두고 임산물 원산지 집중 단속
설 명절을 앞두고 전북지역에 유통되는 축산물이 안전성 검사에서 모두 기준에 적합한 것으로 나타났다. 전북특별자치도는 명절 성수품 소비 증가에 대비해 임산물 원산지 표시 위반 행위에 대해서도 집중 단속에 나섰다.
3일 전북도에 따르면 도 동물위생시험소는 지난달 19일부터 30일까지 도내 축산물 취급업소 19곳에서 수거한 식육가공품 등 61개 품목에 대해 안전성 검사를 실시해 모두 ‘이상 없음’ 판정을 내렸다. 이번 점검은 설 명절을 앞두고 반복돼 온 성수품 안전 논란과 원산지 혼란을 사전에 차단하기 위한 선제 대응 차원에서 이뤄졌다.
검사 대상은 명절 선물과 제수용으로 소비가 많은 식육가공품, 식육, 포장육, 유가공품 등이다.
검사 항목은 식품의 기준 및 규격에 따라 신선도와 함께 살모넬라균, 리스테리아균, 황색포도상구균 등 주요 식중독균과 일반세균·대장균군 등 미생물 오염 여부다. 아질산과 타르색소 등 식품첨가물의 허용 기준 위반 여부도 함께 점검했다.
도는 이와 함께 설 명절 기간 임산물 원산지 표시 위반 행위에 대한 집중 단속을 실시한다. 단속은 2일부터 13일까지 진행되며, 도와 시·군, 국립농산물품질관리원이 합동으로 참여한다.
단속 대상은 밤, 대추, 곶감, 표고버섯 등 설 성수기 소비가 많은 임산물 14개 품목이다. 원산지 거짓 표시와 미표시, 국내산과 외국산 혼합 판매 행위를 중점 점검해 유통 질서를 바로잡을 계획이다. 위반 사항이 적발될 경우 현장 시정 조치와 함께 관련 법령에 따라 조치할 방침이다.
이날 산림청 수급 동향에 따르면 설 제수용 임산물인 밤과 대추 가격은 ㎏당 각각 9000원, 2만2500원 내외로 전망된다. 주산지 생육 여건이 비교적 양호해 생산량은 전년보다 늘고, 저장 물량도 충분해 공급은 원활할 것으로 예상된다.
전북도 관계자는 “설 명절을 앞두고 도민들이 안심하고 먹거리를 구매할 수 있도록 선제 점검과 단속을 강화하고 있다”며 “명절 기간에도 안전한 유통 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
