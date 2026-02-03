‘절정의 샷감’김시우, ‘골프 해방구’ 피닉스 오픈서 시즌 첫승 도전…“이번엔 꼭 우승까지 이어가겠다”
셰플러와 리벤지 매치 성사 가능성
김성현-김주형-이승택도 동반 출전
‘돌아온 탕아’ 켑카 대회 3승 도전장
‘공동 11위-공동 6위-공동 2위’
시즌 초반 무서운 상승세를 타고 있는 김시우(30·CJ)가 여세를 몰아 우승에 도전한다. 출격 무대는 오는 5일(한국시간)부터 나흘간 미국 애리조나주 스코츠데일의 TPC 스코츠데일 스타디움코스(파71·7261야드)에서 열리는 미국프로골프(PGA)투어 WM 피닉스오픈(총상금 960만달러)이다.
이 대회는 여느 골프 대회와 달리 음주와 응원, 야유 등이 허용된다. 그래서 ‘골프 해방구’로 부르기도 한다. PGA투어 인터넷 홈페이지는 ‘피닉스 오픈’이 아닌 ‘피플스 오픈(People's Open)’이라고도 했다. 그만큼 팬 친화적이고 인기 있는 대회라는 얘기다.
특히 16번 홀(파3)을 빙 둘러싸고 있는 갤러리 스탠드는 마치 로마시대 원형 경기장콜로세움을 연상케 한다. 갤러리는 그 곳에 앉아 선수들의 티샷 결과에 따라 환호와 야유를 끊임없이 보낸다.
김시우는 올 시즌 소니오픈 공동 11위, 아메리칸 익스프레스 공동 6위, 파머스 인슈어런스오픈 공동 2위 등 대회를 거듭할수록 성적이 좋다. 올해 치른 12라운드 중 60대 타수를 기록하지 못한 건 딱 한 번밖에 없을 정도로 샷감이 절정이다.
2024년 공동 12위, 지난해 공동 21위를 기록했을 정도로 최근 성적도 나쁘지 않다. 그런 점을 감안했을 때 2023년 1월 소니오픈에서 4승째를 거둔 이후 3년여간 멈춰선 우승 프로젝트가 가동될 가능성이 높다.
그는 “마지막 라운드까지 버티는 경험을 더 쌓아 이번에는 꼭 우승까지 이어가고 싶다”며 “피닉스오픈은 관중도 많고, 재미있는 대회인데 최선을 다해 팬들과 함께 즐기면서 좋은 성적을 내도록 하겠다”고 각오를 다졌다.
하지만 우승까지는 그야말로 첩첩산중이다. 올해 대회에는 메이저 대회 우승 경력이 있는 선수 10명, 세계 랭킹 20위 내 선수 11명 등 이른바 ‘빅 네임’들이 대거 출전한다.
가장 강력한 우승 후보는 2022년과 2023년 대회 챔피언 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)다. 그는 올 시즌 첫 출전이었던 아메리칸 익스프레스에서 통산 20승 고지를 밟았다. 셰플러는 지난주 파머스 인슈어런스 오픈은 건너 뛰었다.
특히 아메리칸 익스프레스는 단독 선두로 출발한 김시우와 챔피언조에서 경기를 펼쳐 거둔 역전승이었다. 따라서 피닉스 오픈 마지막날 김시우가 챔피언조에서 셰플러와 리벤지 매치를 성사시킬 수 있을 지도 관전 포인트다.
한국 선수로는 김시우 외에 김성현(27·신한금융그룹), 김주형(23·나이키), 이승택(30·CJ)도 동반 출전한다. 올해 PGA투어에 데뷔해 3경기 연속 컷 탈락의 고배를 마신 이승택은 데뷔 첫 컷 통과에 도전한다.
LIV 골프를 탈퇴하고 지난주 파머스 인슈어런스 오픈을 통해 PGA투어에 복귀한 ‘메이저 사나이’브룩스 켑카(미국)도 출전한다. 갤러리가 그를 향해 어떤 반응을 보일 지도 관심사다. 켑카는 2015년과 2021년에 두 차례 우승이 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
