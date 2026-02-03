이웃 지키던 50대 자율방범대원, 5명에게 새 삶 선물 [아살세]
평소 이웃을 위해 자율방범 봉사에 나서곤 했던 50대 남성이 생의 마지막 순간 5명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠났다.
한국장기조직기증원은 3일 정강덕(53)씨가 지난달 9일 고려대안암병원에서 뇌사 장기 기증으로 심장, 간, 신장(좌·우), 안구(좌·우)를 기증해 5명의 생명을 살렸다고 밝혔다.
정씨는 지난해 12월 26일 아침, 출근 준비를 하던 중 갑자기 쓰러졌다. 평소 성실했던 정씨가 출근하지 않자 이를 이상하게 여긴 직장 동료가 가족에게 연락했고 병원으로 긴급 이송됐으나 끝내 의식을 되찾지 못했다.
슬픔에 잠긴 가족들은 평소 “연명 치료를 중단하고 장기를 기증해 다른 사람을 살리고 싶다”던 고인의 뜻을 존중해 기증을 결심했다.
전남 영광에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 정 씨는 밝고 쾌활한 성격의 소유자였다. 20년 넘게 매장 디스플레이 소품 제작 일을 해왔으며, 주말에는 조기 축구회 활동을 즐기는 등 건강하고 사교적인 삶을 살았다. 특히 바쁜 일상 속에서도 시간을 쪼개 자율방범대 활동을 꾸준히 이어오며 이웃 사랑을 실천해왔다.
정씨의 누나 수진씨는 “강덕아, 너 없는 세상을 어떻게 살아야 할지 모르겠어. 그래도 장기기증으로 여러 사람의 생명을 살리고 떠났으니 누군가의 몸속에서라도 살아 숨 쉰다고 생각할게. 이제 볼 수는 없지만 어딘가 잘 지내고 있어. 벌써 보고 싶다. 사랑해”라며 눈물의 작별 인사를 건넸다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사