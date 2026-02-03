김동근 의정부시장, 새벽 건설현장 방문해 일용근로자 격려

김동근 의정부시장은 3일 오전 5시쯤 지역 내 건설현장을 방문해 일용근로자들의 노고를 격려했다. 의정부시 제공

김동근 경기 의정부시장은 3일 새벽 지역 내 건설현장을 방문해 일용근로자들의 노고를 격려하고 현장의 목소리를 청취했다.