김동근 의정부시장, 새벽 건설현장 방문해 일용근로자 격려

입력:2026-02-03 10:25
김동근 의정부시장은 3일 오전 5시쯤 지역 내 건설현장을 방문해 일용근로자들의 노고를 격려했다. 의정부시 제공

김동근 경기 의정부시장은 3일 새벽 지역 내 건설현장을 방문해 일용근로자들의 노고를 격려하고 현장의 목소리를 청취했다.

이번 현장방문은 구직을 위해 새벽 시간대 모인 일용직 건설근로자들의 근로 실태를 직접 파악하고 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다. 김 시장은 이날 수렴한 의견을 검토해 향후 일자리 지원 정책에 반영할 계획이다.

의정부시는 ‘의정부 지역건설산업 활성화 촉진 조례’를 통해 민간 건설사업 인허가 시 지역 내 건설장비 및 인력을 50% 이상 사용하도록 권장하고 있다.

또한 ‘지역건설근로자 우선고용 및 체불임금 없는 관급공사 운영을 위한 조례’를 근거로 ▲지역 근로자 우선 고용 ▲구인‧구직 연계 ▲관내 업체 보유 신기술·특허 설계 반영 등을 장려하고 있다.

의정부시는 지역 내 99개 직업소개소가 운영되고 있는 만큼, 앞으로도 현장 중심의 소통을 통해 실효성 있는 지원 방안을 지속적으로 발굴해 나갈 계획이다.

시 관계자는 “현장에서 청취한 의견을 정책에 반영해 지역 건설산업에 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

