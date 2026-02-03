인천시, 소상공인·금융취약계층 종합 지원…39억 투입
인천시는 경기 둔화와 고물가·고금리 등으로 어려움을 겪는 소상공인과 금융취약계층을 돕기 위해 인천소상공인종합지원센터를 중심으로 각종 지원사업을 추진한다고 3일 밝혔다. 관련 예산으로는 39억원이 투입된다.
시는 소상공인의 창업, 성장, 위기, 재도전 등을 아우르는 생애주기별 맞춤형 지원을 비롯해 골목상권 활성화, 소공인 혁신성장, 금융취약계층 회복 등을 포괄하는 종합 지원체계를 구축하는데 중점을 두고 있다. 특히 현장 밀착형 상담과 전문적인 사업 운영을 통해 정책 체감도를 높일 계획이다.
시는 우선 창업 초기 소상공인의 부담 완화를 위한 ‘인천 골목창업 첫걸음 지원사업’과 지역 특색을 반영한 ‘소상공인 특색간판 지원사업’을 새롭게 도입한다. 점포 환경 및 위생·안전 개선을 돕는 ‘소상공인 경영환경개선 지원사업’과 ‘지역방송 협력 소상공인 판로개척 지원사업’ 등을 통해서는 매출 증대와 경쟁력 강화를 도모한다. 또 폐업 소상공인을 위한 ‘폐업 및 새출발 지원사업’을 확대해 점포 철거 및 원상복구 비용 등을 지원하고 기술훈련 등을 뒷받침한다.
골목상권 활성화와 관련해서는 상권별 특성과 수요를 반영한 ‘맞춤형 상권 브랜딩 지원사업’을 신규 추진한다. 이를 토대로 민간 전문가와 협업해 상권 진단과 발전 전략을 수립하고 브랜드북 제작 등을 통해 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지원할 예정이다. ‘골목상권 공동체 육성 및 활성화 지원사업’과 ‘우리마을 상인회 활성화 지원사업’ 등을 통해서는 공동 마케팅, 환경 개선을 추진하고 지역상권 간 상생과 협력 구조를 강화해 지속가능한 상권 생태계를 조성한다.
제조업 기반의 소공인을 대상으로는 ‘강소 소공인 및 로컬브랜드 육성사업’과 ‘인천 송림 소공인 특화지원센터 운영사업’을 통해 제품 개발, 제조환경 개선, 스마트 공정 도입 등을 지원하게 된다. 금융소외계층을 위해서는 채무 상담과 개인파산·면책, 개인회생·워크아웃 등을 지원하고 금융 교육 등을 병행한다.
김상길 시 경제산업본부장은 “현장 수요를 반영한 맞춤형 정책으로 지역경제 회복을 이끌어 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
