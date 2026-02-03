‘청년 자립 역량 강화’…동해시 청년·일자리 종합계획 추진
강원도 동해시는 올해 51억원을 투입해 청년 자립 역량 강화를 위한 청년·일자리 종합계획을 본격적으로 추진한다고 3일 밝혔다.
종합계획은 청년 공간·인프라 조성, 창업·고용 지원, 취업 역량 강화, 사회안전망 확대, 거버넌스 활성화 등 5대 분야, 총 16개 세부 사업으로 추진한다.
시의 고용률은 2023년도 67.4%에서 2024년도 68.9%로 1.5% 끌어올리는 성과를 거뒀다.
올해 27억원을 들여 묵호진동 일원에 연면적 645㎡ 규모의 청년도담센터를 조성해 청년창업과 교육, 교류를 위한 복합 공간으로 활용할 계획이다.
기존의 청년 공간 열림 및 청년가치성장타운 운영을 통해 청년들이 활발히 활동할 수 있는 인프라를 대폭 강화한다.
창업, 고용 지원 분야에도 3억원을 투입, 청년 요식업 창업자 육성과 함께 청년 채움 고용장려금 등을 통해 청년 창업 초기 단계의 안정적 진입과 고용 확대를 도모한다.
일자리지원센터에서 취업아카데미를 운영해 맞춤형 일자리를 제공한다.
구직 단념 청년을 대상으로는 5억2000만원을 투입해 100명 이상의 청년에게 취업 지원체계를 마련하고 사회안전망 구축에도 13억원을 투입한다.
이와 함께 청년정책위원회, 청년협의체, 일자리상생협의체 등을 통해 청년, 지역사회, 관계기관이 협력하는 정책 거버넌스를 강화한다.
임성빈 경제과장은 “이번 계획은 청년 정책과 일자리 정책이 유기적으로 결합한 종합계획으로 청년들이 지역에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있는 기반 마련에 중점을 두고 있다”고 말했다.
동해=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
