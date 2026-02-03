울산시, 국가예산 4조원 시대 도전
3일 국가예산 확보 전략 보고회 개최… 국비 3조· 교부세 1조 목표
울산시가 외부 재원인 국가예산 4조원 확보와 자주 재원인 지방세 2조원 시대를 동시에 선언하며, ‘강력한 자립적 재정 기반’ 구축에 박차를 가한다.
울산시는 3일 오후 시청 본관 대회의실에서 김두겸 시장 주재로 ‘2027년도 국가예산 확보 전략 보고회’를 개최한다고 밝혔다.
이번 보고회에서 시가 설정한 2027년도 국가예산 확보 목표액은 총 4조원이다.
이는 국비 3조원과 보통교부세 1조원을 합친 규모로, 지난해 확보액(3조 7408억 원)보다 2592억 원(6.9%) 늘어난 역대 최대 수치다.
정부의 긴축 재정 기조 속에서도 울산의 미래 산업 지형을 바꿀 핵심 사업들을 대거 반영하겠다는 강력한 의지가 담겼다.
주요 신규 사업으로는 울산~양산~부산 광역철도 건설, 한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 실증 기술개발, 4극3특 과학기술혁신 지원 등이 포함됐다.
또한 계속 사업인 울산 도시철도(트램) 1호선과 울산외곽순환고속도로 건설 등도 차질 없는 예산 확보를 통해 속도를 낼 계획이다.
자주 재원인 지방세 세입 분야의 성장세도 가파르다. 울산시는 지난해 지방세 징수액이 목표치(1조 7000억 원)를 9.1% 초과한 1조 8545억 원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다.
시는 이러한 상승세를 몰아 올해 지방세 세입 ‘2조 원 시대’ 돌파를 공식 목표로 삼고, 고도화된 징수 기법 도입과 신규 세원 발굴에 모든 행정력을 집중할 방침이다.
건전 재정을 위한 선제적 채무 관리도 병행한다. 시는 2030년까지 실질적 채무 제로 달성을 추진하고, 2035년에는 완전히 ‘빚 없는 울산’을 실현하여 지역 주도형 성장과 미래 산업 투자를 위한 재정 체력을 비축한다는 구상이다.
김두겸 울산시장은 “역대 최대 규모의 국비 확보는 물론, 공정하고 투명한 세정 체계를 확립해 울산의 재도약을 재정적으로 확실히 뒷받침하겠다”고 강조했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사