고양시, 일산 재건축 ‘적정 용적률’ 강조…“과밀보다 도시경쟁력”
경기 고양시는 일산신도시 재건축과 관련해 사업성보다 도시가 감당할 수 있는 적정 용적률 적용이 필요하다는 입장을 내놨다.
고양시는 지난해 6월 일산신도시를 포함한 노후계획도시 정비기본계획을 고시한 이후 각 특별정비예정구역의 특별정비계획안에 대해 사전 자문 등 패스트트랙을 지원하고 있으며, 재건축 과정 전반에서 과밀 개발을 경계하고 기반시설 수용 능력을 우선적으로 검토하고 있다고 3일 밝혔다.
시는 일부에서 일산신도시 재건축 기준용적률이 300%로 다른 1기 신도시에 비해 낮다며 상향을 요구하는 것과 관련해, 단순한 수치 비교보다 기존 용적률 대비 증가비율과 도시 구조를 함께 고려해야 한다고 설명했다.
일산신도시의 아파트 현황용적률은 172%로 분당, 평촌, 산본, 중동 등 다른 1기 신도시보다 낮은 편이지만, 재건축 기준용적률까지의 증가비율은 1.74배로 분당에 이어 두 번째로 높은 수준이다.
시는 이 같은 수치를 근거로 일산 재건축이 다른 신도시에 비해 불리하다고 보기는 어렵고, 오히려 저밀도로 형성된 도시 구조 덕분에 재건축 여건은 상대적으로 양호하다고 분석했다. 과도한 용적률 상향은 단기적인 사업성 개선 효과는 있을 수 있으나, 장기적으로는 도시 과밀과 주거환경 악화를 초래할 수 있다는 판단이다.
특히 용적률 상승에 따라 인구와 세대 수가 증가하면 도로, 철도, 학교, 상하수도 등 각종 기반시설 확충이 필수적이며, 이에 따른 공공기여 부담은 사업시행자와 주민에게 돌아간다고 시는 설명했다. 이로 인해 용적률을 높인다고 해서 반드시 사업성이 개선되는 구조는 아니라는 점도 강조했다.
교통 인프라는 가장 큰 우려 요소로 꼽았다. 민간 재건축의 특성상 교통망을 일괄적으로 정비하기 어렵고, 광역교통망 확충에는 상당한 시간이 소요된다는 설명이다. 이미 형성된 주거지와 상업시설, 학교 등으로 인해 도로 확장에도 물리적 한계가 있어, 충분한 검토 없이 용적률을 높일 경우 교통 혼잡과 생활 불편이 심화될 수 있다고 시는 밝혔다.
시는 목표연도까지 확충 가능한 기반시설 용량을 바탕으로 계획 인구와 세대 수를 설정하고, 도시가 감당할 수 있는 평균 밀도를 정해 재건축을 추진해야 한다는 입장이다. 과도한 재건축은 일조권 저하, 주차 및 학교 부족, 환경오염, 건설폐기물 증가 등 다양한 도시 문제를 유발할 수 있다고 덧붙였다.
이동환 고양시장은 “노후계획도시 재건축은 도시 전체를 새롭게 설계하는 과정인 만큼 멀리 장기적인 안목과 넓은 시야를 가져야 한다”라며 “지금 당장의 사업성만 볼 것이 아니라 도로, 철도, 상하수도 등 도시기반시설이 감당할 수 있는 건축계획을 수립해야만 시민편익 우선의 쾌적한 주거환경과 도시경쟁력을 확보하는 등 살기 좋은 미래도시로 나아갈 수 있다”고 밝혔다.
