평창한우마을, 소외계층 위한 ‘사랑의 한우’ 기탁
평창한우마을은 3일 강원도 홍천군청을 방문해 홍천 관내 소외계층을 위한 한우 곰탕 800세트를 기탁했다.
기탁한 물품은 설 명절을 맞아 관내 소외계층에 전달될 예정이다.
평창한우마을 홍천점은 매년 설과 추석 명절마다 지역사회를 위한 나눔을 실천해 오고 있다.
2024년 1월부터는 홍천군사회복지협의회와의 협업을 통해 다양한 물품을 후원하고 지원하기 위한 체계적인 시스템을 구축하는 등 지역사회 복지를 위해 노력하고 있다.
황정기 평창한우마을 홍천대명점 대표는 “앞으로도 홍천군의 복지 발전과 복지 소외계층을 위하여 지속적인 관심과 후원을 이어가겠다”고 말했다.
홍천군 관계자는 “홍천군을 위하여 후원해 주심에 감사드리며 기업의 발전과 복지 발전을 함께 이루면 좋겠다”라고 말했다.
홍천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
