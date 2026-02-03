공화당, 텃밭 선거 참패하자마자…트럼프 “선거 관리 국가화하자”

트럼프, 극우 팟캐스트 전화 인터뷰로 “적어도 15개주의 투표 장악해야”

트럼프 이날도 “2020년 대선도 내가 이겼다” 주장

뉴욕타임스 “트럼프 발언, 일련의 선거에서 민주당이 앞서는 시점에 나와”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에서 참석자의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 공개된 팟캐스트 인터뷰에서 미국의 선거 제도를 ‘국가화(nationalize)’해야 한다고 주장했다. 주별로 관리되는 투표·개표 시스템을 연방정부 통제 아래 둬야 한다는 취지다. 지난달 말 치러진 텍사스주 보궐선거에서 공화당이 참패하는 등 지난해부터 최근까지 선거에서 연전연패하는 상황과 맞물리면서 공교롭다는 지적이 나온다.



뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 트럼프는 이날 공개된 보수 성향 인플루언서 댄 본지의 팟캐스트 방송에 전화 인터뷰로 출연해 선거 국가화를 강조하며 “공화당은 투표를 장악해야 한다고 말해야 한다. 적어도 여러 곳, 15개 주의 투표를 장악해야 한다. 공화당은 투표를 국가화해야 한다”고 주장했다. 트럼프는 15개 주가 정확히 어디인지는 설명하지 않았다.



미국 헌법에 따라 선거는 주 법률에 따라 주로 규율된다. 이에 따라 전국 수천 개의 투표소에서 카운티와 시 공무원들이 투표를 관리해왔는데 트럼프는 이를 연방정부 통제 아래 두자는 취지의 주장을 한 것으로 해석된다.



트럼프는 이날도 조 바이든 전 대통령에게 패배한 2020년 대선에서 자신이 승리했다는 거짓 주장을 되풀이했다. 그는 “내가 이겼던 주들에서 내가 이기지 못한 것으로 나타났다”고 말했다. 트럼프는 그동안 미국의 투·개표 시스템이 투명하지 않다며 2020년 대선도 조작된 선거라고 주장해왔다. 지난주 연방수사국(FBI) 요원들이 조지아주 풀턴카운티의 선거센터에서 2020년 대선 당시 투표용지와 기타 투표기록을 압수하기도 했다. 이 지역은 트럼프의 측근들이 선거 부정이 벌어졌다고 지목해온 곳이다. 애비게일 잭슨 백악관 대변인은 트럼프의 발언과 관련 “대통령은 선거의 안전과 보안을 매우 중요하게 여기고 있다”고 말했다.



트럼프는 최근 선거 과정에 대해 연방 정부 차원의 통제를 강화하려고 노력해왔다. 법무부는 미네소타주 등 여러 주에 전체 유권자 명부를 제출할 것으로 요구하기도 했다. 트럼프는 지난 8월에는 우편투표와 투표 기계 사용을 중단하고 싶다는 뜻도 밝힌 바 있다. 트럼프는 당시 트루스소셜에 “‘주’들은 투표 집계와 정리에서 연방정부의 ‘대리인’에 불과하다”며 “미국 대통령으로 대표되는 연방정부가 국가의 이익을 위해 지시하는 바를 반드시 따라야 한다”고 썼다.



문제는 트럼프의 발언이 나온 시점이다. NYT는 “트럼프 대통령의 선거 관련 발언 수위가 높아진 시점은 민주당이 일련의 선거에서 공화당을 앞지르고 있는 상황과 맞물려 있다”고 지적했다. 지난해 11월 뉴욕시장과 뉴저지주, 버지니아주 주지사 선거에서 민주당이 전승한 데 이어 지난달 31일에는 텍사스주 주의회 상원의원 보궐선거에서 민주당이 압승했다. 해당 선거구는 2024년 대선 당시 트럼프가 17%포인트 차로 승리했던 지역인데 이번엔 민주당 후보가 14%포인트 차로 승리했다.



트럼프가 출연한 팟캐스트는 본지노의 복귀 방송이었다. 강경 극우 성향의 본지노는 트럼프 2기 행정부에서 연방수사국(FBI) 2인자인 부국장으로 발탁됐지만 성범죄자 제프리 엡스타인 파일 공개를 놓고 음모론을 부추기다가 지난달 공식 사퇴했다. 본지노는 엡스타인이 자살했다는 수사기관의 발표에 문제를 제기하며 엡스타인이 살해당했다는 주장을 되풀이해왔다. 트럼프는 “당신이 FBI를 떠났을 때는 매우 아쉬웠지만 이렇게 훌륭한 프로그램을 진행하게 돼 매우 기쁘다”고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



