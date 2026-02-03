BTS, 3월 21일 광화문 공연 확정…넷플릭스 첫 생중계
그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 정규 5집 발매 기념 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 연다. 타이틀곡 등 신곡 무대를 처음으로 공개하는 자리다.
빅히트뮤직은 3일 “광화문 광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음”이라며 “방탄소년단은 해당 무대를 통해 한국 문화사에 또 하나의 이정표를 세울 것”이라고 밝혔다.
앞서 방탄소년단은 2020년 미국 NBC TV ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’의 스페셜 주간 기획으로 경복궁 근정전과 경회루를 배경으로 무대를 선보인 바 있다.
광화문 광장 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여 개국에 생중계된다. 한국에서 열리는 주요 이벤트가 넷플릭스로 전 세계에 실시간 생중계되는 것은 처음이다.
빅히트뮤직은 “신보 ‘아리랑’(ARIRANG)은 방탄소년단의 출발점, 정체성, 지금 이들이 전하고 싶은 감정을 담은 음반”이라며 “아리랑이라는 단어가 주는 상징적인 의미도 있는 만큼, 한국을 대표하는 공간에서 첫 무대를 마련하고자 했다”고 설명했다.
방탄소년단의 5집은 다음 달 20일 오후 1시 발매된다. 앨범에는 팀의 정체성, 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬 신곡 14곡이 수록된다. 새 앨범 제작 과정을 다룬 다큐멘터리 영화 ‘BTS: 더 리턴’(BTS: THE RETURN)도 다음 달 27일 넷플릭스에서 공개된다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
