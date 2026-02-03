시사 전체기사

강선우 2차 소환…‘1억 공천헌금’ 진실공방 종결할까

입력:2026-02-03 09:36
수정:2026-02-03 10:41
2022년 지방선거를 앞두고 전 사무국장 남모 씨를 통해 김경 서울시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 3일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 연합뉴스

김경 전 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 수수한 의혹을 받는 강선우 무소속 의원이 경찰에 출석했다. 지난달 20일 첫 조사 이후 14일 만이다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 3일 강 의원을 뇌물수수 혐의를 받는 피의자 신분으로 2차 소환했다.

강 의원은 오전 9시32분 서울청 마포청사에서 “이런 일로 국민 여러분께 심려 끼쳐 죄송하다”며 “오늘 조사에도 성실하게, 충실하게 최선을 다하겠다”고 말했다. ‘김 전 시의원에게 쇼핑백을 건네받을 당시 현금 있다는 것을 몰랐느냐’는 등의 질문에는 아무런 답을 하지 않았다.

경찰이 강 의원을 재소환한 것은 금품 수수 전후 상황에 대한 진실공방을 종결하려는 취지로 알려졌다. 1차 조사 당시 강 의원은 2022년 1월 용산 한 호텔 카페에서 김 전 시의원에게 쇼핑백을 건네받았지만, 금품인 줄 몰랐다고 진술했다.

하지만 이후 경찰에 재출석한 김 전 시의원과 강 의원의 전 사무국장 남모씨는 강 의원이 금품을 인지하고 있었다는 취지로 반박한 것으로 전해졌다.

경찰은 김 전 시의원이 강 의원에게 지방선거 이후인 2022년 10월과 2023년 12월 총 1억3000여만원을 타인 명의로 쪼개기 후원한 의혹도 조사할 예정이다. 강 의원은 김 전 시의원의 차명 후원임을 알게 된 직후 후원금을 반환했다는 입장이다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

