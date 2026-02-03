롯데월드, 장애인 온라인 우대 예매 서비스 도입
카카오톡 지갑 인증 서비스 연계 장애인·시니어 등 적용
롯데월드가 장애인 등을 대상으로 온라인 우대 예매 서비스를 도입하며 편의성을 강화했다고 3일 밝혔다. 이 서비스는 카카오톡 지갑 인증과 연계해 운영하며, 온라인으로도 간편하게 우대 자격을 인증할 수 있도록 마련됐다.
온라인 우대 예매 대상자는 장애인과 시니어, 국가유공자, 국가보훈대상자, 기초생활수급자, 차상위계층까지 포함한다. 그동안 현장에서만 가능했던 우대 예매가 온라인으로 확대돼 더욱 편리하게 혜택을 적용 받을 수 있을 것으로 기대된다.
온라인 예매 도입을 기념해 추가 할인도 제공한다. 3월 31일까지 온라인으로 예매 시 롯데월드 전국 5개 사업장(어드벤처·어드벤처 부산·아쿠아리움·서울스카이·워터파크) 기존 최대 50% 할인과 함께 최대 1000원 추가 할인까지 제공한다. 관련 자세한 내용은 각 사업장 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
롯데월드는 관광약자의 편의를 높이기 위해 다양한 노력을 지속하고 있다. 2023년에는 롯데월드 어드벤처, 2022년에는 아쿠아리움과 서울스카이가 서울관광재단이 주관하는 우수 유니버설 관광시설로 선정됐다. 유니버설 관광시설은 장애인 등 고객을 포함해 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 의미한다. 롯데월드는 장애인 대상 어트랙션 탑승예약제 등 사업장의 특성을 반영한 편의제도와 접근성이 높은 다양한 편의시설 등으로 높은 평가를 받았다.
이해열 롯데월드 마케팅부문장은 “롯데월드는 앞으로도 모두가 편리하게 즐길 수 있는 관광 환경을 만들기 위해 최선을 다할 것”이라며 “즐거움의 가치를 사회 전반으로 확산하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사