전남도, 광양만권 철강산업 위기 극복·고용 안정 총력
협의체서 전략수립 용역·광양시 지원사업 등 공유
금융·연구개발·인프라 구축 등 전방위지원에 848억 투입
전남도는 2일 광양만권 소재부품 지식산업센터에서 제5차 ‘광양만권 철강산업 위기대응 협의체’ 회의를 열고, 광양만권 철강산업의 구조적 위기 대응 방안을 논의했다.
이날 회의에선 전남 철강산업 위기대응 전략 수립 연구용역의 최종 결과 발표와 함께 2026년 광양시 위기대응 지원사업, 순천시 철강산업 경쟁력 강화 지원사업 보고가 이어졌다.
협의체는 광양만권 철강산업이 건설경기 장기 침체, 미국의 고율 철강 관세, 수입산 저가 철강 유입, 산업용 전기요금 인상 등 이른바 ‘4중고’에 직면해 있다고 진단했다.
실제로 2025년 3분기 기준 광양 지역 철강 생산액은 4조2997억원으로 전년 동기 대비 9.2% 감소했다. 수출액도 1조8680억원으로 10.1% 줄었다. 실업률은 2.2%에서 3%대 중반으로 상승했다. 소규모 상가 공실률은 12.9%까지 치솟는 등 지역 경제 전반에 위기감이 확산되고 있다.
이에 따라 지난해 11월 ‘산업위기 선제대응지역’으로 지정된 광양시에는 2026년까지 총 848억원 규모의 예산이 투입될 예정이다. 전남도는 금융·재정, 연구개발(R&D), 기업 지원, 고용 안정, 인프라 구축 등 다양한 분야에서 전방위적 지원을 추진한다.
금융·재정 분야에서는 광양 철강산업 및 연관 업종의 중소·중견기업 95개 사를 대상으로 기업당 최대 15억원의 융자 대출에 대해 1.5~3.0% 이자를 보전하는 이차보전 사업을 실시한다. 일시적 경영난을 겪는 기업에는 기업당 10억원 이내의 긴급 경영안정자금을 지원한다. 소상공인에게는 최대 7000만원의 경영안정자금 대출과 이자율 우대, 최대 5000만원의 특별보증 및 보증료율 우대 등 금융 시책을 병행한다.
기업 지원 분야에서는 철강산업 전후방 중소기업의 수요조사를 바탕으로 맞춤형 지원과 인력양성을 위한 ‘지역산업 위기대응 맞춤형 지원사업’을 전개한다. 광양시에 21억4300만원, 순천시에 7억5000만원의 사업비를 투입해 광양 111개사, 순천 29개사 이상의 철강 기업이 혜택을 받을 수 있도록 다양한 프로그램을 마련한다.
고용 안정 분야에서는 근로자 3000명에게 1인당 40만원의 건강복지비를 지급하는 ‘근로자 안심 패키지’ 사업을 시행한다. 고용둔화 업종에 신규 취업한 190명에게는 1인당 150만원의 취업성공수당, 타 업종에서 이·전직한 20명에게는 1인당 150만원의 취업정착금을 지원한다. 재직자 50명에게는 1인당 180만원의 기숙사 임차비를 지원하며, 인공지능 전환(AX) 실증 교육원을 운영해 산업 구조 변화에 대응하는 맞춤형 교육도 실시한다.
이와 함께 지역경제 활성화를 위해 200억원 규모의 광양사랑상품권 발행을 지원하고, 경영 부담을 겪는 소상공인 9000명을 대상으로 총 22억5000만원의 공공요금을 지원할 계획이다.
김기홍 전남도 전략산업국장은 “이번 위기는 산업 구조의 근본적 전환을 요구하는 중대한 국면”이라며 “기업과 근로자, 지역경제를 유기적으로 연결해 현장에서 체감할 속도감 있는 대응책을 추진하겠다”고 말했다.
전남도는 단기 위기 극복을 넘어 중장기적으로 저탄소·고부가 철강 수요 확대에 맞춘 산업 구조 고도화와 기술 경쟁력 확보를 통해 친환경·첨단 철강산업 생태계 구축을 목표로 하고 있다. 광양시는 지난 1월 23일 고용노동부에 ‘고용위기 선제대응 지역’ 지정을 신청했다.
