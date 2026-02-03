상점 여주인 흉기로 협박해 돈 뺏고 목격자 찌른 50대 검거
경찰, 구속영장 신청 검토
한밤 혼자 일하는 여성을 노려 금품을 빼앗고 쫓아오던 시민에게 흉기를 휘두른 50대가 경찰에 붙잡혔다.
광주 서부경찰서는 지난 2일 오후 11시50분쯤 광주 서구의 한 상점에 들어가 혼자 일하던 60대 여성을 흉기로 위협하고 폭행한 뒤 체크카드와 현금 20만원 등 금품을 훔쳐 달아난 혐의(강도상해)로 50대 A씨를 긴급체포해 조사중이다.
A씨는 범행을 목격하고 쫓아오던 20대 남성을 흉기로 찌른 혐의도 받고 있다.
신고를 접수한 경찰은 사건 발생 약 2시간 만인 3일 오전 1시55분쯤 북구 모처에서 A씨를 긴급체포했다.
경찰은 A씨를 상대로 범행 경위 등을 조사한 뒤 사안의 중대서 등을 고려해 구속영장 신청할 방침이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사