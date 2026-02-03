시사 전체기사

상점 여주인 흉기로 협박해 돈 뺏고 목격자 찌른 50대 검거

입력:2026-02-03 09:26
수정:2026-02-03 09:27
공유하기
글자 크기 조정

경찰, 구속영장 신청 검토


한밤 혼자 일하는 여성을 노려 금품을 빼앗고 쫓아오던 시민에게 흉기를 휘두른 50대가 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서는 지난 2일 오후 11시50분쯤 광주 서구의 한 상점에 들어가 혼자 일하던 60대 여성을 흉기로 위협하고 폭행한 뒤 체크카드와 현금 20만원 등 금품을 훔쳐 달아난 혐의(강도상해)로 50대 A씨를 긴급체포해 조사중이다.

A씨는 범행을 목격하고 쫓아오던 20대 남성을 흉기로 찌른 혐의도 받고 있다.

신고를 접수한 경찰은 사건 발생 약 2시간 만인 3일 오전 1시55분쯤 북구 모처에서 A씨를 긴급체포했다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 경위 등을 조사한 뒤 사안의 중대서 등을 고려해 구속영장 신청할 방침이다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 “마귀에 양심 뺏겼나…망국적 부동산 투기 반드시 잡는다”
단돈 14만원에 팔았던 현대차 러시아 공장… “다시 안 산다”
‘서울대’ 이부진 장남, 대치동서 입시 강연…“스마트폰 단절”
배수로 실종… 18시간 강추위 생환 도운 ‘결정적 요인’
심권호 간암 고백… “두려워서 혼자만 알고 숨겨왔다”
작년 로또 1등 평균, 겨우 14억원…‘인생역전’은 옛말
金총리 “합당 이슈 갈등 안 돼…정청래와 가깝다”
부자아빠 “자산시장 폭락은 세일…금·은·비트코인 더 살 것”
국민일보 신문구독