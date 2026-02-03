대구경찰청 지방선거 대비 선거사범 단속 돌입
대구경찰청은 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시 지방선거가 공정하게 치러질 수 있도록 3일부터 본격적인 선거사범 단속체제에 돌입한다.
관내 12개 관서에 선거사범 수사전담팀 59명을 편성해 선거 관련 각종 불법행위에 대한 첩보 수집을 강화하고 엄정하고 공정하게 단속을 추진할 계획이다.
허위사실 유포, 금품수수, 공무원 선거 관여, 불법 단체동원, 선거폭력을 선거의 공정성을 중대하게 침해하는 ‘5대 선거범죄’로 규정하고 ‘무관용 원칙’을 적용해 정당·지위 고하를 불문하고 엄정하게 사법 처리할 방침이다. 불법행위자뿐만 아니라 실제 범행을 계획하거나 지시한 자, 불법 자금의 원천까지도 끝까지 추적해 철저히 단속할 예정이다.
대구경찰청은 “공정하고 깨끗한 선거시행을 위해서 경찰의 엄정한 단속뿐만 아니라 대구시민의 적극적인 신고와 제보도 절실하다”말했다.
