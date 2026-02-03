[속보] 李대통령 “버티는 것보다 일찍 파는게 유리할 것”

[속보] 李대통령 “버티는 것보다 일찍 파는게 유리할 것”
이재명 대통령이 3일 오전 엑스(옛 트위터)에 거듭 부동산 투기 근절을 강조하는 메시지를 올렸다.
이 대통령은 ‘양도세 중과 부담… 강남 매물 늘었다’는 제목의 경제지 기사를 인용하며 “버티는 것보다 파는 것이, 일찍 파는 것이 늦게 파는 것보다 유리할 것”이라고 강조했다.
이 대통령은 한 시간 전에도 엑스(옛 트위터) 계정에 “돈이 마귀라더니, 설마 마귀에게 최소한의 양심마저 빼앗긴 건 아니냐”면서 “상식적이고 번영하는 나라를 위해 망국적 부동산투기는 ‘무슨 수를 써서라도’ 반드시 잡는다”는 내용의 글을 올렸다.
이어 “이전에도 실패했으니 이번에도 실패할 것으로 기대하고 선동하시는 분들께 알려드린다”면서 “이전에는 부동산이 유일한 투자수단이었지만, 이제는 대체투자수단이 생겨서 객관적 상황이 과거와 완전히 다르다”고 설명했다.
그러면서 “국민이 선출한 권력이 달라졌다”면서 “공약이행률 평균 95%. 저는 당선이 절박한 후보시절에 한 약속조차도 반드시 지키려고 노력했다. 이제 대한민국 최종 권한을 가진 대통령으로서 빈말을 할 이유가 없다”고 덧붙였다.
이 대통령은 “당장의 유불리를 따지지 않으면 사용할 수 있는 정책수단은 얼마든지 있다”면서 “그 엄중한 내란조차 극복하고 새롭게 출발하는 위대한 대한민국인데, 이 명백한 부조리 부동산 투기 하나 못 잡겠느냐”고 반문했다.
이어 “협박·엄포가 아니라, 모두를 위해 필요하고 유용한 일이어서 권고드리는 것이다. 이번이 마지막 탈출 기회”라고 다주택자들에게 매도를 거듭 권고했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
