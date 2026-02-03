의정부시, 공사현장 주민소통 가이드라인 시행…사전 안내 강화
경기 의정부시가 공사 현장으로 인한 주민 불편을 줄이기 위해 ‘공사현장 주민소통 가이드라인’을 마련하고 본격 시행에 들어갔다.
의정부시는 지난해 12월 제정한 공사현장 주민소통 가이드라인을 이달부터 적용해 소음과 날림먼지, 통행 불편 등 공사 과정에서 반복돼 온 생활 민원을 사전에 예방할 계획이라고 3일 밝혔다. 이번 가이드라인은 공사 안내 부족과 소통 미흡으로 발생했던 시민 불편을 개선하는 데 목적을 두고 있다.
가이드라인에 따르면 공사 관계자는 착공 전부터 주민과 소통하며 현장을 체계적으로 관리해야 한다. 공사 현황판은 시민 통행이 잦은 구역이나 출입구에 설치하고, 착공 및 고소음·불편 발생 최소 3일 전에는 주민 안내문을 배부하도록 했다. 작업 시간은 오전 8시부터 오후 5시까지 준수하고, 특정공사는 휴일과 공휴일에 작업을 중지하도록 명시했다.
이와 함께 민원 사항을 사전에 수렴하고 주민 통행 불편을 최소화하는 방안을 마련하도록 했으며, 공사장 주변 청결 유지도 필수 사항으로 포함됐다. 시는 이를 통해 공사로 인한 불편을 줄이는 동시에 주민과의 신뢰를 높인다는 방침이다.
시는 제도가 형식에 그치지 않도록 현장 지도를 강화하고, 공사 초기 단계부터 주민 의견이 충분히 반영될 수 있도록 밀착 관리와 안내를 이어갈 계획이다.
이종범 시 환경정책과장은 “이번 가이드라인은 공사 현장과 주민 간 신뢰를 회복하기 위한 출발점”이라며 “현장의 목소리를 지속적으로 반영해 시민이 체감할 수 있는 쾌적한 생활 환경을 만들어가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
