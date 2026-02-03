순천 주택 화재로 60대 여성 숨져
전남 순천의 한 주택에서 불이 나 집 안 거실에 혼자 있던 60대 여성이 숨졌다.
3일 순천경찰서 등에 따르면 전날 오후 5시38분쯤 순천시 해룡면의 한 주택에서 화재가 발생했다는 신고가 소방당국에 접수됐다.
소방대원이 현장에 도착했을 당시 불은 주택 거실 내부를 태운 뒤 이미 꺼진 상태였으며, 거실에서는 이 집에 혼자 있던 A씨(64·여)가 숨진 채 발견됐다.
소방당국은 A씨가 화재로 발생한 연기에 질식해 숨진 것으로 보고 있다.
경찰은 현장 감식 결과 거실에서 불이 시작된 것으로 보고 있으며, 전기제품 전선 일부가 훼손된 흔적이 발견됐으나 외부 침입 정황은 없는 것으로 파악됐다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 사고 경위를 조사하고 있다.
