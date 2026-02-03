‘iM 사회복지사 응원 푸드트럭’ 17개 시·도 순회

iM사회공헌재단·한국사회복지사협회 사업 성료

4개월간 전국 순회…사회복지사 2000여명 응원

한국사회복지사협회가 운영하고 iM사회공헌재단이 후원하는 ‘iM 사회복지사 응원 푸드트럭’ 사업이 전국 17개 시·도를 순회하며 사회복지사와 예비 사회복지사 2000여명을 만나고 성공적으로 마무리됐다.