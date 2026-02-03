“독립유공자들 정당한 평가 이뤄져야”…영남만인소 청원 눈길

(재)경상북도호국보훈재단은 ‘독립유공자 공적 재심사 추진단(TF)’ 구성하고 활동

‘노블레스 오블리주’의 상징 석주 이상룡 선생. 임청각 제공

한희원 재단 대표이사는 “독립유공자 공적 재심사는 특정 인물의 문제가 아니라 상훈제도의 신뢰와 역사적 정의를 바로 세우는 과정”이라며 “재단은 지역 독립운동 연구의 거점 기관으로서 성공 여부와 관계없이 공적 검증의 책임을 다하고 투명한 공론화 과정을 통해 사회적 공감대를 형성해 나가겠다”고 말했다.