“독립유공자들 정당한 평가 이뤄져야”…영남만인소 청원 눈길
(재)경상북도호국보훈재단은 ‘독립유공자 공적 재심사 추진단(TF)’ 구성하고 활동
대한민국 임시정부 초대 국무령(임정 국가수반)을 지낸 석주 이상룡(1858∼1932) 선생을 비롯한 독립유공자 20인에 대한 정당한 평가를 촉구하는 집단 청원 활동이 진행되고 있어 눈길을 모은다.
‘제8차 영남만인소 집행위원회’는 독립운동 지도급 인사 등 20명에 대한 서훈 재평가, 상훈법 개정, 미서훈 독립운동가 포상을 국가에 요청하는 국민 서명 운동을 하고 있다고 3일 밝혔다.
만인소는 선비 다수가 이름을 올려 나라에 뜻을 전하던 집단 청원 방식으로 영남만인소는 1792년 사도세자 추존을 요구하며 영남 유생들이 상소를 올린 데서 시작됐다. 영남만인소는 19세기 말까지 모두 7차례 이어졌다.
집행위는 1만명 서명을 목표로 온라인과 현장에서 서명을 받고 있다. 또 10일에는 경북 안동지역 청년유도회와 영남 유림 등 300여명이 서울 광화문에 집결, 청와대 앞에서 집회를 열 예정이다.
당일 집행위는 만인소(萬人疏) 원본을 청와대에 제출하고 표지 사본과 요약본을 국가보훈부, 더불어민주당, 국민의힘에 전달할 계획이다.
집행위 관계자는 “독립운동을 이끈 핵심 인사들 가운데 상당수가 아직 정당한 평가를 받지 못하고 있다”며 “특별한 희생에는 특별한 보상이 따른다는 원칙을 바로 세워야 한다”고 말했다.
이보다 앞서 지난 달 28일 (재)경상북도호국보훈재단(이하 재단)은 국무령 석주 이상룡 선생의 독립운동 공적에 대한 체계적인 재검증을 위해 ‘독립유공자 공적 재심사 추진단(TF)’을 구성하고 본격적인 활동에 착수했다.
재단은 국가보훈부의 포상 심사 기준이 강화되고 있는 상황에서 지역 독립운동 연구기관으로서 학술적 검증과 근거자료 정비, 공론화 과정을 병행할 필요성이 커졌다고 판단해 이번 추진단을 구성했다고 설명했다.
이상룡 선생은 대한민국 임시정부 최고지도자인 국무령을 역임한 인물로 독립운동사적 위상에 비해 현재 포상 등급이 독립장(3등급)에 머물러 있어 지역사회와 학계, 후손을 중심으로 재심사 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.
추진단은 대표이사를 단장으로 해 자문단, 운영팀, 자료조사팀 등 총 13명으로 구성됐으며 올 8월까지 운영된다.
주요 활동으로는 기존 공적 심사자료 분석과 추가 사료 발굴, 학술 연구 및 보고서 작성, 유관기관 협력 체계 구축, 공적 재심사 신청서 문서화 등이 포함된다.
재단은 단순한 ‘서훈 상향 요청’이 아닌 공적의 범위와 기여도를 객관적으로 재검증하는 데 초점을 두고 있다.
이를 위해 삼일절과 대한민국 임시정부수립기념일 등 국가기념일과 연계한 언론 홍보를 추진하고 경북도청과 국회의원회관 등에서 학술 포럼과 강연회를 개최해 공적 재심사의 취지와 필요성을 사회적으로 공유할 계획이다.
한희원 재단 대표이사는 “독립유공자 공적 재심사는 특정 인물의 문제가 아니라 상훈제도의 신뢰와 역사적 정의를 바로 세우는 과정”이라며 “재단은 지역 독립운동 연구의 거점 기관으로서 성공 여부와 관계없이 공적 검증의 책임을 다하고 투명한 공론화 과정을 통해 사회적 공감대를 형성해 나가겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사