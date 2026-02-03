“건들면 패가망신이라면서요” 日서 한국인 폭행 분통

일본 삿포로 여행을 갔던 한국인이 현지인들로부터 집단 폭행을 당해 중상을 입었는데도 우리 외교부나 영사관으로부터 적절한 도움을 받지 못했다는 주장이 제기됐다. 네티즌들은 “한국인 건들면 패가망신이라면서요”라며 분통을 터뜨리고 있다.
3일 동아일보 보도에 따르면 일본 삿포로 여행을 하던 A씨는 지난해 12월 2일 오후 11시쯤 홀로 산책을 나갔다가 호스이 스스키노역 근처에서 현지인 5명으로부터 금품을 요구받았다. A씨가 이를 거절하자 가해자들이 마구 때렸고 A씨는 피범벅이 된 채 근처 음식점으로 대피해 경찰에 신고했다.
A씨는 얼굴을 집중적으로 맞아 하악 앞니 3개가 부러지는 ‘치관 파절(치아 머리 부분이 부러지는 중상)’과 신경 손상 진단을 받았다.
A씨는 휴대전화가 파손되고 경비가 부족해지자 잠시 귀국했다가 조사를 위해 다시 일본을 방문했다.
이 과정에서 A씨는 주삿포로 대한민국 총영사관측에 자신은 일본어를 하지 못하니 일본 경찰에서 조사를 받을 때 통역을 지원해줄 것을 간곡히 요청했다. 하지만 영사관측은 이를 거부했다고 한다.
외교부는 답변서를 통해 “경찰 조사 단계에서 통역제공은 의무 사항이 아니며 당시 친구분을 통해 경찰과 의사소통이 가능했으므로 우리 총영사관에서 주재국 경찰측에 통역을 제공하도록 강력히 요청하기는 어려웠다고 판단된다”고 밝혔다.
그러나 A씨의 친구는 일본어 소통이 서툴렀고 이미 사건 초기인 12월 4일 귀국한 상태였다.
일본 경찰의 조사도 문제였다고 한다. 현지 경찰은 사건이 발생한 지 15일이 지난 뒤에야 CCTV를 확인하겠다고 나섰다. 통상 CCTV 저장 기간은 1~2주이니 핵심 증거가 삭제됐을 가능성이 높다.
소식이 전해지자 인터넷에서는 외국에서 끔찍한 사건의 피해자가 된 한국인을 제대로 돕지 않았다며 우리 외교 당국을 질타하는 목소리가 이어졌다. 네티즌들은 “우리나라 외교당국은 자국민 보호하라고 존재하는 곳이 아닌듯”이라거나 “한국인 건들이면 패가망신이라면서요”라는 댓글을 달고 있다.
