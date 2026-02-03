李대통령 “마귀에 양심 뺏겼나…부동산 투기 반드시 잡는다”

이재명 대통령이 지난달 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 'K-스타트업이 미래를 만든다'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

부동산 투기로 불로소득 얻겠다는 수십만 다주택자의 눈물이 안타까우신 분들께 묻는다”며 “

이들로 인한 높은 주거비용 때문에 결혼 출산을 포기하는 수백만 청년들의 피눈물은 안보이냐”고 지적했다.

돈이 마귀라더니, 설마 마귀에게 최소한의 양심마저 빼앗긴 건 아니냐”면서 “

이전에도 실패했으니 이번에도 실패할 것으로 기대하고 선동하시는 분들께 알려드린다”면서

이전에는 부동산이 유일한 투자수단이었지만, 이제는 대체투자수단이 생겨서 객관적 상황이 과거와 완전히 다르다”고 설명했다.

국민이 선출한 권력이 달라졌다”면서 “

공약이행률 평균 95%.

이제 대한민국 최종 권한을 가진 대통령으로서 빈말을 할 이유가 없다”고 말했다.

유불리를 따지지 않으면 사용할 수 있는 정책수단은 얼마든지 있다”면서 “

그 엄중한 내란조차 극복하고 새롭게 출발하는 위대한 대한민국인데, 이 명백한 부조리 부동산 투기 하나 못 잡겠느냐”고 반문했다.