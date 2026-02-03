李대통령 “마귀에 양심 뺏겼나…부동산 투기 반드시 잡는다”
이재명 대통령이 3일에도 부동산 투기 근절을 강조하며 SNS에 글을 올렸다.
이 대통령은 이날 오전 엑스(옛 트위터) 계정에 “부동산 투기로 불로소득 얻겠다는 수십만 다주택자의 눈물이 안타까우신 분들께 묻는다”며 “이들로 인한 높은 주거비용 때문에 결혼 출산을 포기하는 수백만 청년들의 피눈물은 안보이냐”고 지적했다.
이어 “돈이 마귀라더니, 설마 마귀에게 최소한의 양심마저 빼앗긴 건 아니냐”면서 “상식적이고 번영하는 나라를 위해 망국적 부동산투기는 ‘무슨 수를 써서라도’ 반드시 잡는다”고 강조했다.
이 대통령은 “이전에도 실패했으니 이번에도 실패할 것으로 기대하고 선동하시는 분들께 알려드린다”면서 “이전에는 부동산이 유일한 투자수단이었지만, 이제는 대체투자수단이 생겨서 객관적 상황이 과거와 완전히 다르다”고 설명했다.
이어 “국민이 선출한 권력이 달라졌다”면서 “공약이행률 평균 95%. 저는 당선이 절박한 후보시절에 한 약속조차도 반드시 지키려고 노력했다. 이제 대한민국 최종 권한을 가진 대통령으로서 빈말을 할 이유가 없다”고 말했다.
이 대통령은 “당장의 유불리를 따지지 않으면 사용할 수 있는 정책수단은 얼마든지 있다”면서 “그 엄중한 내란조차 극복하고 새롭게 출발하는 위대한 대한민국인데, 이 명백한 부조리 부동산 투기 하나 못 잡겠느냐”고 반문했다.
그러면서 “협박 엄포가 아니라, 모두를 위해 필요하고 유용한 일이어서 권고드리는 것이다. 이번이 마지막 탈출 기회”라고 다주택자들에게 매도를 권고했다.
이 대통령은 자신의 옛 대선 구호였던 “이재명은 합니다! 대한민국은 합니다!”로 글을 마무리했다.
