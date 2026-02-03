시사 전체기사

“양수 터졌어요” 긴급 문의에도 병원 4곳 “이송 불가”

입력:2026-02-03 07:23
충북 충주에서 양수가 터진 임신부가 병원 4곳에서 이송 불가 통보를 받은 뒤 구급차 안에서 출산했다.

3일 충북소방본부에 따르면 전날 오전 8시23분쯤 충북 충주시 호암동에서 임신 34주차인 20대 여성 A씨로부터 “양수가 터졌다”는 119신고가 접수됐다.

구급대원들은 A씨 이송을 위해 충북권 병원 4곳에 이송을 문의했으나 해당 병원에서 이송 불가 답변을 받은 것으로 알려졌다.

결국 신고 1시간20여분 만인 오전 9시44분쯤 A씨는 구급차 안에서 아이를 출산했다. 산모와 아이 모두 건강한 상태인 것으로 전해졌다.

소방당국은 오전 10시11분이 돼서야 강원도 원주시의 한 병원으로 A씨와 아기를 이송했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

