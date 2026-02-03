한국 관세 인상 위협 트럼프, 인도엔 관세 50%→18% 대폭 인하

트럼프, 대인도 상호관세 25%→18% 인하, 러시아 석유 관련 관세도 철폐

트럼프 “모디 총리와 미국·인도 무역 합의”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 발언하고 있다. 연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 갖고 무역과 러시아·우크라이나 전쟁 종식 등 다양한 내용을 논의했다고 말했다.

“모디 총리는 러시아산 원유 구매를 중단하고 미국과, 잠재적으로는 베네수엘라로부터 훨씬 더 많이 구매하기로 동의했다”며 “이는 매주 수천 명의 목숨을 앗아가고 있는 우크라이나 전쟁 종식에 도움이 될 것”이라고 설명했다.

트럼프는 인도가 다른 국가들과 마찬가지로 미국에 대규모 투자를 할 것이라고 설명했다. 그는 “인도 역시 미국에 대한 관세 및 비관세 장벽을 제로(0)로 낮추기 위해 노력할 것”이라며 “모디 총리는 5000억 달러 이상의 미국산 에너지, 기술, 농산물, 석탄 및 기타 제품 구매에 더해 훨씬 더 높은 수준의 ‘미국산 구매’를 약속했다”고 밝혔다.

지난달 26일, 한국 국회의 대미투자특별법 처리 지연을 이유로 한국산 자동차 관세와 상호관세를 각각 15%에서 25%로 올리겠다고 발표한 바 있다.