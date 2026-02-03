한국 관세 인상 위협 트럼프, 인도엔 관세 50%→18% 대폭 인하
트럼프, 대인도 상호관세 25%→18% 인하, 러시아 석유 관련 관세도 철폐
트럼프 “모디 총리와 미국·인도 무역 합의”
도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 인도와 무역 협정에 타결했다고 밝히며 인도에 대한 상호관세를 25%에서 18%로 낮춘다고 밝혔다. 또 인도가 러시아산 원유 구입 중단하는 대가 제재성 관세 25%도 철폐하기로 했다. 인도의 대미관세는 총 50%에서 18%로 급락했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 갖고 무역과 러시아·우크라이나 전쟁 종식 등 다양한 내용을 논의했다고 말했다.
트럼프는 “모디 총리에 대한 우정과 존중을 바탕으로, 그의 요청에 따라, 즉시 발효되는 미국·인도 간 무역 합의에 동의했다”며 “미국은 상호관세를 25%에서 18%로 인하할 것”이라고 밝혔다.
트럼프는 또 “모디 총리는 러시아산 원유 구매를 중단하고 미국과, 잠재적으로는 베네수엘라로부터 훨씬 더 많이 구매하기로 동의했다”며 “이는 매주 수천 명의 목숨을 앗아가고 있는 우크라이나 전쟁 종식에 도움이 될 것”이라고 설명했다. 백악관 관계자는 러시아산 원유 구매를 이유로 부과한 25% 관세까지 철폐돼 최종 관세율이 18%가 될 것이라고 전했다.
트럼프는 인도가 다른 국가들과 마찬가지로 미국에 대규모 투자를 할 것이라고 설명했다. 그는 “인도 역시 미국에 대한 관세 및 비관세 장벽을 제로(0)로 낮추기 위해 노력할 것”이라며 “모디 총리는 5000억 달러 이상의 미국산 에너지, 기술, 농산물, 석탄 및 기타 제품 구매에 더해 훨씬 더 높은 수준의 ‘미국산 구매’를 약속했다”고 밝혔다.
모디 총리도 이날 엑스에 트럼프와의 통화 사실을 알린 뒤 “인도산 제품에 대한 관세가 18%로 인하돼 기쁘다”며 “14억 인도 국민을 대표해 이 훌륭한 발표를 해준 트럼프 대통령에게 감사드린다”고 말했다. 모디 총리는 다만 러시아산 원유 수입 중단이나 미국산 제품에 대한 관세 인하 계획은 언급하지 않았다.
미국과 인도는 트럼프 2기 들어 외교적 긴장이 높아져왔다. 트럼프는 그동안 인도가 러시아산 원유를 구입하면서 러시아의 우크라이나 전쟁 자금줄 역할을 하고 있다고 주장해왔다. 그러면서 인도에 대해 상호관세 25%와 추가 관세 25%를 부과하며 강경한 입장을 고수해왔다.
인도 역시 중국 등 다른 나라들도 러시아산 원유를 구입하고 있다고 반발하면서 협상이 난항을 겪었다. 인도는 최근 유럽연합(EU)과 광범위한 무역협정을 맺는 등 미국 시장에 대한 의존도를 낮추는 방법을 모색해왔다. 이런 상황에서 양국의 무역 협정이 전격적으로 타결된 것이다.
트럼프의 이날 관세 인하 발표는 최근 한국과 유럽 등에 대한 관세 인상 위협과 비교된다. 트럼프는 지난달 26일, 한국 국회의 대미투자특별법 처리 지연을 이유로 한국산 자동차 관세와 상호관세를 각각 15%에서 25%로 올리겠다고 발표한 바 있다.
한국 정부는 김정관 산업통상부 장관, 여한구 통상교섭본부 등을 미국에 급파해 하워드 러트닉 상무장관 등을 만났지만 미국은 관세 재인상 방침을 철회하지 않고 있다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
