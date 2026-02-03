심권호 간암 고백… “두려워서 혼자만 알고 숨겨왔다”

전 레슬링 국가대표 심권호가 간암을 진단받은 사실을 고백했다. 그는 주변의 시선이 몰려들까봐 두려워서 그동안 간암치료를 받지 않았다고 털어 놓았다.
2일 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서는 53세 모태솔로 심권호 장가보내기 프로젝트가 긴급 중단되는 모습이 그려졌다.
제작진과 집에서 만난 심권호는 “(술을 먹고) 그냥 기절해버렸다. 한꺼번에 많이 먹으니까 거의 24시간을 자버린다”면서 “회복이 그렇게 느리다. 옛날에는 날 새서 먹고는 그랬다”고 밝혔다. 외로움이 확 느껴질 때마다 술을 많이 먹게 됐다고 했다.
건강검진을 해보자는 제안에 제작진과 병원을 찾은 심권호는 검사 도중 검진을 거부하고 병원을 나왔다. 그는 이후 심현섭과 임재욱에게 간암 진단을 이미 받았다고 고백했다.
심권호는 “두려웠다. 이거는 내 입장이라면 누구나 다 두려웠을 거다”면서 “알려지는 거 자체도 싫고 혼자만 알고 싶었던 거다. 솔직히 남들에게 (약한 모습을)보이고 싶지 않았다”고 말했다.
이어 그동안 치료를 받지 않고 방치한 이유에 대해 “아직도 멀쩡하게 뛰어다니는데 누구하나 얘기할 사람도 없는데 애인이라도 있으면 고민을 말할 텐데 이 일은 부모님께도 얘기할 일은 아닌 것 같다”면서 “간암치료를 하면 주변의 시선이 벌떼처럼 몰려들까봐 그런 것 때문에 두려워서 도망쳐버렸다”고 했다.
그는 자신을 걱정하는 출연진과 제작진의 모습에 “솔직히 되게 외로웠다”면서 “이렇게 옆에 있어주는 사람들이 있는 게 너무 고맙다”고 전했다. 이어 “맞붙으면 이긴다는 생각을 하기 때문에 가서 잡고 오겠다. 이제 전투 모드 들어가는 거다”라고 밝히며 암치료에 전념하겠다고 다짐했다.
