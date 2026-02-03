심권호 간암 고백… “두려워서 혼자만 알고 숨겨왔다”

심권호. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처

아직도 멀쩡하게 뛰어다니는데 누구하나 얘기할 사람도 없는데 애인이라도 있으면 고민을 말할 텐데 이 일은 부모님께도 얘기할 일은 아닌 것 같다”면서 “간암치료를 하면 주변의 시선이 벌떼처럼 몰려들까봐 그런 것 때문에 두려워서 도망쳐버렸다”고 했다.

“맞붙으면 이긴다는 생각을 하기 때문에 가서 잡고 오겠다. 이제 전투 모드 들어가는 거다”라고 밝히며 암치료에 전념하겠다고 다짐했다.