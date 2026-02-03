캄보디아 말로 ‘패가망신’ SNS 삭제… 외교부 설명은

이재명 대통령이 캄보디아에서 한국인을 대상으로 온라인 사기를 저지르는 조직들을 상대로 엑스(X)에 캄보디아 말로 된 경고글을 올렸다가 캄보디아 정부의 문의를 받자 삭제했다.
2일 정부에 따르면 이 대통령은 지난달 30일 엑스에 ‘캄보디아 현지 중국 범죄조직도 이제는 한국 경찰의 단속이 두려워 한국인 조직원을 모집하지 않는다’는 취지의 기사를 소개하며 “한국인을 건들면 패가망신, 빈말 같습니까”라며 초국가 스캠 범죄에 대한 강력 대응 지침을 강조했다.
이 대통령은 캄보디아어인 크메르어로도 같은 내용을 썼다.
이에 대해 캄보디아 측은 신임 김창룡 주캄보디아 대사에게 이 대통령이 크메르어로 글을 작성한 의미에 대해 문의했고, 김 대사는 ‘범죄집단이 영어나 한국어를 모를 테니 크메르어로 경고메시지를 한 것’이라는 취지로 답했다고 한다.
캄보디아 측의 문의 이후 해당 글은 이 대통령 엑스에서 삭제됐다. 강유정 청와대 대변인은 삭제 이유에 대해 “충분히 홍보됐다고 판단하셔서 삭제한 걸로 짐작된다”고 말했다.
외교부 당국자는 캄보디아 측이 김 대사를 통해 외교적으로 항의한 것 아니냐는 일각의 시선에 대해 “통상적 소통이었으며 (항의의 의미가 담긴) 초치는 아니었다”고 설명했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
