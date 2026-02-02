“애들은 SNS 사용 금지”…튀르키예도 추진

게티이미지뱅크

엑스(X·옛 트위터), 페이스북, 인스타그램, 틱톡 등 향후 튀르키예에서 SNS 서비스를 제공하는 업체는 현지 아동이 가입하는 것을 막기 위해 연령 확인 시스템을 의무적으로 도입해야 할 것으로 보인다.