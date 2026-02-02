“애들은 SNS 사용 금지”…튀르키예도 추진
세계 각국에서 미성년자의 소셜미디어(SNS) 이용을 막는 움직임이 생겨나고 있는 가운데 튀르키예 정부도 15세 미만 미성년자의 SNS 접속을 금지하는 방안 추진에 나선다.
2일(현지시간) 튀르키예 국영 TRT하베르 방송 등에 따르면 튀르키예 가족사회부는 최근 이같은 내용을 담은 SNS 규제 정책을 튀르키예 국회의 집권 정의개발당(AKP) 의원들에게 제출했다.
이 자료에 따르면 당국은 아동의 안전과 사생활을 보호하기 위해 SNS를 이용할 수 있는 연령 하한을 15세로 정했다.
15세 미만의 경우 부모의 허가 여부와 관계없이 SNS 플랫폼에 대한 접근을 차단한다는 방침이다.
엑스(X·옛 트위터), 페이스북, 인스타그램, 틱톡 등 향후 튀르키예에서 SNS 서비스를 제공하는 업체는 현지 아동이 가입하는 것을 막기 위해 연령 확인 시스템을 의무적으로 도입해야 할 것으로 보인다.
이처럼 최근 세계 각국은 미성년자의 SNS 이용을 막는 추세다.
호주는 지난해 12월부터 16세 미만의 소셜미디어 계정을 차단하고 있다.
프랑스에서도 15세 미만의 SNS 이용을 금지하는 법안이 지난달 하원을 통과했다.
마크 밀러 캐나다 문화부 장관은 지난달 23일 “우리 사회에서 아동을 포함한 가장 취약한 계층이 온라인 유해성에 노출되지 않도록 여러 방안을 검토하고 있다”고 말했다.
