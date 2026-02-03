5년 기다린 ‘6조 잭팟’… 모잠비크 프로젝트 시동
모잠비크 LNG 사업 재개에 LNG 운반선 17척 발주 기대
5년 가까이 표류하던 모잠비크의 액화천연가스(LNG) 프로젝트가 공식 재개되면서 국내 조선사들의 대규모 LNG 운반선 발주 기대감이 커지고 있다. 실제 발주가 이뤄질 경우 LNG 운반선 등 고부가 선종에 대한 한국의 시장 경쟁력을 재확인하고, 선박 가격 상승까지 견인할 수 있다는 전망이 나온다.
2일 업계에 따르면 프랑스 에너지 기업 토탈에너지스는 최근 모잠비크 LNG 프로젝트 재개 기념행사를 열고 모든 사업 활동을 완전 재개한다고 밝혔다. 이 프로젝트는 총 200억 달러(약 28조8000억원)가 투입되는 대형 LNG 개발 사업이다. 2021년 모잠비크 지역의 치안이 급격히 악화되며 사업이 중단됐는데, 약 5년 만에 공식적으로 프로젝트를 재개하게 됐다. 첫 LNG 생산은 2029년으로 예상된다.
모잠비크 프로젝트에 다시 시동이 걸리자 국내 조선업계는 토탈에너지스가 국내 조선사와 체결한 LNG 운반선 건조의향서(LOI) 계약에 주목하고 있다. 2020년 12월 당시 HD한국조선해양은 모잠비크 프로젝트와 관련해 LNG 운반선 9척, 삼성중공업은 8척에 대한 LOI를 체결한 바 있다.
프로젝트는 중단됐지만 두 회사는 그간 해당 물량의 슬롯(선박 건조 공간)을 비워두고 LOI 유효기간을 연장해온 것으로 알려졌다. 수주 확정을 5년 넘게 기다린 셈이다. 사업이 지연된 불가항력 상황의 특수성과 프로젝트 규모 등을 고려한 조치로 풀이된다.
과거 두 회사의 계약규모는 총 30억 달러(약 4조3500억원) 수준이었다. 최근 LNG 운반선 가격은 2억5000만 달러(약 3600억원)로 높아졌다. 17척을 수주하면 계약 규모는 42억5000만 달러(약 6조1200억원)로 불어난다. 다만 LOI가 반드시 본계약으로 이어지는 것은 아니기 때문에 상황을 조심스럽게 지켜보는 분위기도 읽힌다.
증권가에선 이번 프로젝트가 글로벌 LNG 운반선 수급 구조에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 북미 LNG 프로젝트 활성화 등으로 LNG 운반선 수요가 확대되는 상황에서 모잠비크 프로젝트 재개 움직임이 더해지며 국내 조선소의 슬롯 경쟁이 더욱 치열해질 거라는 전망이다. 2029~2030년 슬롯 일부가 소진될 가능성이 커져 LNG 운반선의 추가 가격 상승으로 이어질 수 있다는 분석도 나온다.
모잠비크 프로젝트 수주가 현실화되면 중국의 추격이 거세진 LNG 운반선 시장에서 한국의 경쟁력을 다시 한번 공고히 할 수 있을 거라는 관측도 있다. 한국과 중국은 올해 들어 각각 LNG 운반선 8척을 수주하며 치열한 시장 주도권 경쟁을 벌이는 중이다.
한편 삼성중공업은 모잠비크의 부유식 LNG 생산설비(FLNG) 프로젝트에도 참여하고 있다. 지난달 16일 삼성중공업은 이탈리아 에너지 기업 애니가 발주한 FLNG 설비 ‘코랄 노르트’의 진수식을 거제 조선소에서 개최했다. 현장에는 모잠비크의 에스테바오 팔레 모잠비크 광물자원 및 에너지부 장관도 참석했다. 해당 설비는 모잠비크 북부 해역에서 LNG 생산·저장·하역 기능을 수행하게 된다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사