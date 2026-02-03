장동혁 “수사로 ‘韓징계’ 잘못됐단 사실 밝혀지면 책임지겠다”
지도부, ‘당원게시판 사건’ 경찰에 수사 의뢰키로
장동혁 국민의힘 대표는 2일 비공개 의원총회에서 한동훈 전 대표 가족이 연루된 ‘당원게시판 사건’과 관련해 경찰 수사 결과 한 전 대표 제명 결정이 잘못됐다는 사실이 드러날 경우 정치적 책임을 지겠다고 밝혔다.
박성훈 수석대변인은 2일 의총 도중 언론에 “장 대표가 수사를 통해 한 전 대표의 당원게시판 문제를 털고 가겠다고 말했다”며 “경찰 수사에서 징계가 잘못된 것이라는 사실이 밝혀지면 정치적 책임을 지겠다고 했다”고 전했다. 장 대표는 당원게시판 사건의 성격에 대해서도 “단순히 부적절한 댓글을 작성한 것을 넘어 당원들의 여론을 조작하고 당심을 왜곡해 확대 재생한 게 핵심”이라고 재차 강조한 것으로 전해졌다.
한 전 대표 제명과 그에 따른 당 분열의 책임론을 두고 격한 설전이 이어지면서 오후 2시40분에 개의한 의총은 3시간40분여만인 오후 6시24분쯤 종료됐다. 비공개 의총에서는 약 20여명 의원들이 발언에 나섰다.
이번 의총 소집을 요구했던 당 소장파 모임 ‘대안과 미래’ 소속 의원들은 “한 전 대표 제명 이후 갈등과 분열이 극심해지고 있다”며 한 전 대표 제명의 과정과 이유에 대한 상세한 설명을 요구했다. 모임 소속인 권영진 의원은 “한 전 대표에 대한 수사 의뢰를 하면 진실이 명백히 드러나지 않겠느냐”며 지도부에 당 내홍에 대한 해법을 내놓을 것을 요구했다고 한다.
이에 대해 장 대표는 “당원게시판 문제와 관련해 사실관계에 대한 의혹이 제기됐으니 대표로서 경찰 수사에 적극 협조하겠다”고 응수했다고 박 대변인은 전했다. 지도부는 시민단체 등의 고발로 이미 경찰에 계류 중인 사건에 협조하는 차원을 넘어 당 차원에서 경찰에 수사도 의뢰할 예정이다.
윤한홍 의원은 이와 관련해 의총 도중 나와 “판사다. 정치인이 아닌 판사 같은 모습”이라고 말했다. 법관 출신인 장 대표가 이제는 정치인으로서 정치적으로 풀 방안을 모색하기보다는 법조인처럼 법리적으로 조목조목 시시비비를 따지려는 모습에 안타까움을 표한 것으로 풀이된다.
친한(친한동훈)계는 거듭 장 대표 사퇴를 요구했다. 배현진 의원은 “수도권 민심은 장 대표 생각과 다르다. 당이 분열된 것에 대해 대표가 거취를 결단해야 한다”는 취지로 발언했다. 의총 중 친한계 정성국 의원과 장 대표가 지명한 조광한 최고위원은 서로 고성과 삿대질을 주고 받으며 볼썽사나운 설전을 벌이기도 했다.
김정재 의원은 의총 도중 나와 친한계 등을 겨냥해 “맨날 같은 소리만 한다. 답도 없는 얘기”라며 “뚫린 입이라고 아무 말이나 다 하는데, 지금 말하는 사람들은 다 친정청래, 더불어민주당 도와주는 사람들”이라고 말했다.
장시간 이어진 의총 끝에도 결론을 내리진 못했다. 곽규택 원내수석대변인은 의총 후 “거의 4시간 토론을 했는데도 접점이나 해결책을 찾기는 어려웠다”고 밝혔다. 국민의힘은 오는 4일 장 대표의 국회 교섭단체 대표연설 이후 다시 의총을 열 계획이다.
장 대표는 이날 당 노선에 대한 의원들 우려에 대해선 “외연 확장의 모든 가능성을 열어두고 있다”고 답했다고 한다. 박 대변인은 “장 대표가 계엄 옹호나 내란 동조, 부정선거와 같은 ‘윤 어게인’ 세력에 동조한 적 없다고 명시적으로 말했다. 말 한 마디, 숨소리 하나 신중히 선택해 발언해왔다고 했다”고 전했다.
최수진 기자
