화성특례시, 4개 구청 시대 개막…‘30분 행정서비스’ 시동

정명근 시장 “시민과 행정의 물리적·심리적 거리 좁히는 전환점”



경기도 화성특례시는 새로운 행정체제인 4개 구청 체제를 공식 출범하고, 시민 생활권 중심의 행정서비스 제공에 본격 돌입했다고 2일 밝혔다.



이번 구청 체제 출범은 급속한 도시 성장과 행정 수요 증가에 대응하고, 행정 접근성을 획기적으로 개선하기 위한 것으로, 만세구·병점구·동탄구·효행구 등 4개 일반구 체제로 행정체계를 개편했다.



화성특례시는 구청 체제의 핵심 가치로 ‘30분 행정서비스’를 제시하고, 생활 속 민원을 현장에서 즉시 해결하는 현장밀착형 행정을 본격 추진한다.



각 구청은 지역별 생활권 특성과 도시 구조를 반영해 산업·주거·교통·문화 등 권역별 특성을 분석해 주민 체감도가 높은 정책을 발굴·추진하고, 반복 민원과 생활 불편 사항에 대해서는 신속한 현장 대응을 통해 즉각적인 해결을 도모한다.



이를 통해 시민이 행정기관을 찾아가기보다는 행정이 시민의 일상 속으로 직접 찾아가는 체계를 구축한다는 방침이다.



이날 만세구청 개청식을 시작으로, 5일 병점구청과 동탄구청, 6일 효행구청 개청식이 차례로 열린다.



화성특례시는 행정안전부 승인 이후 조례·조직·예산·청사 등 구청 운영에 필요한 준비를 단계적으로 추진해 왔으며, 시민 서포터즈 참여를 통해 시민과 함께 만든 구청 체제 출범이라는 의미를 함께 담았다.



정명근 시장은 “4개 구청 체제는 시민과 행정의 물리적·심리적 거리를 좁히는 전환점”이라며 “30분 행정서비스를 통해 생활 속 불편을 빠르게 해결하고, 권역별 맞춤형 정책으로 시민이 체감하는 변화를 만들어가겠다”고 말했다.



화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr



