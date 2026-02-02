李대통령, 檢 담합 수사 “잘한 건 잘했다고 칭찬”

李대통령, 檢 담합 수사 “잘한 건 잘했다고 칭찬”
이재명 대통령이 밀가루와 설탕, 전력 등 분야에서 가격을 담합해 물가 상승을 초래한 업체들을 대거 기소한 검찰에 대해 “잘한 건 잘했다고 칭찬해 주기 바란다”며 공개적으로 칭찬했다.
이 대통령은 2일 엑스(X·옛 트위터)에 국민 생활필수품 담합 사건 수사 결과 10조원 규모의 '짬짜미'를 벌인 제분사와 제당사, 한국전력 발주 입찰 참여사 관계자 등 52명을 기소했다는 검찰의 발표 내용을 다룬 기사를 공유하고 “검찰이 큰 성과를 냈다”며 이같이 적었다.
이 대통령은 “국무회의에 이를 공유하고, 법정형 상한 개정 등 제도 보완방안, 담합 업체들의 부당이익 환수 방안, 부당하게 올린 물가 원상 복구 방안 등 필요한 조치를 지시했다”고 전했다.
앞서 이 대통령은 지난해 9월 국무회의에서 서민 생활과 직결되는 생필품 물가가 치솟는 것과 관련해 가격 담합 가능성을 제기하며 정부 부처의 적극적인 조처를 주문했다.
관련 사건을 수사해온 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 이날 업체 대표이사급 임원을 포함해 모두 52명을 재판에 넘겼다.
해당 민생 밀접 품목들에서 담합 규모는 10조원에 달하는 것으로 조사됐다.
