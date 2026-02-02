행정통합 논의 시·도지사들 “대통령 간담회·공통 법률안 필요”

정부 주도 속도전에 공동 견제

재정·자치권 보장 법제화 요구

지방 주도 통합 원칙에 뜻 모아

행정통합 논의를 위해 참석한 시·도지사들이 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. /부산시 제공

행정통합을 추진 중인 시·도지사들이 정부 주도의 속도전 방식에 선을 긋고, 통합의 기준과 원칙을 지방정부가 주도해야 한다는 데 뜻을 모았다. 이재명 대통령 주재의 긴급 간담회 요청과 함께 재정·자치권을 보장하는 공통 법률안 마련이 필요하다는 공동 입장을 공식화했다.



2일 부산시 등에 따르면 이날 오후 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 부산·경남을 비롯해 대전·충남, 경북 등 광역자치단체 통합 논의를 진행 중인 시·도지사들이 참석한 가운데 긴급 연석회의가 열렸다. 회의에는 대한민국시도지사협의회장인 인천광역시장도 참석해 총 6개 시·도지사가 논의에 참여했다.



이번 회의에서 시·도지사들은 두 가지 사안에 합의했다. 먼저 행정통합과 관련해 이 대통령이 직접 시·도지사들과 논의하는 긴급 간담회를 조속히 열어 달라고 요청하기로 했다. 통합 논의가 중앙정부 주도로만 진행될 경우 지방의 의견이 충분히 반영되기 어렵다는 문제의식이 반영됐다.



또 하나의 핵심 합의는 재정분권과 자치권 보장이 명확히 담긴 공통 법률안 마련이 필요하다는 점이다. 통합을 추진하는 시도가 각기 다른 방식으로 개별 추진하는 것은 바람직하지 않다는 점도 분명히 했다. 참석한 시·도지사들은 정부의 한시적 재정 지원에 기대어 통합을 추진할 경우, 통합 이후 지속 가능성을 담보하기 어렵다는 데 인식을 같이했다.



시·도지사들은 향후 행정통합 논의가 중앙정부 주도의 속도전이 아니라, 지방정부가 합의한 기준과 원칙에 따라 추진돼야 한다는 점을 재확인했다. 광역자치단체 통합을 둘러싼 논의가 ‘속도’에서 ‘제도와 구조’로 옮겨가는 분기점이 될 수 있을지 주목된다.



한편, 이번 연석회의는 지난달 28일 부산·경남이 공동 입장을 발표하며 제안한 뒤, 다른 시도가 곧바로 화답하면서 성사됐다.



윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 876 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 행정통합을 추진 중인 시·도지사들이 정부 주도의 속도전 방식에 선을 긋고, 통합의 기준과 원칙을 지방정부가 주도해야 한다는 데 뜻을 모았다. 이재명 대통령 주재의 긴급 간담회 요청과 함께 재정·자치권을 보장하는 공통 법률안 마련이 필요하다는 공동 입장을 공식화했다.2일 부산시 등에 따르면 이날 오후 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 부산·경남을 비롯해 대전·충남, 경북 등 광역자치단체 통합 논의를 진행 중인 시·도지사들이 참석한 가운데 긴급 연석회의가 열렸다. 회의에는 대한민국시도지사협의회장인 인천광역시장도 참석해 총 6개 시·도지사가 논의에 참여했다.이번 회의에서 시·도지사들은 두 가지 사안에 합의했다. 먼저 행정통합과 관련해 이 대통령이 직접 시·도지사들과 논의하는 긴급 간담회를 조속히 열어 달라고 요청하기로 했다. 통합 논의가 중앙정부 주도로만 진행될 경우 지방의 의견이 충분히 반영되기 어렵다는 문제의식이 반영됐다.또 하나의 핵심 합의는 재정분권과 자치권 보장이 명확히 담긴 공통 법률안 마련이 필요하다는 점이다. 통합을 추진하는 시도가 각기 다른 방식으로 개별 추진하는 것은 바람직하지 않다는 점도 분명히 했다. 참석한 시·도지사들은 정부의 한시적 재정 지원에 기대어 통합을 추진할 경우, 통합 이후 지속 가능성을 담보하기 어렵다는 데 인식을 같이했다.시·도지사들은 향후 행정통합 논의가 중앙정부 주도의 속도전이 아니라, 지방정부가 합의한 기준과 원칙에 따라 추진돼야 한다는 점을 재확인했다. 광역자치단체 통합을 둘러싼 논의가 ‘속도’에서 ‘제도와 구조’로 옮겨가는 분기점이 될 수 있을지 주목된다.한편, 이번 연석회의는 지난달 28일 부산·경남이 공동 입장을 발표하며 제안한 뒤, 다른 시도가 곧바로 화답하면서 성사됐다.윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지