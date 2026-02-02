[단독] ‘소녀상 철거 집회’ 단체측 회견에 뉴라이트까지 가세… 반복되는 역사왜곡

이재명 대통령이 1일 “전쟁범죄 성노예 피해자를 매춘부라니, 사람이라면 이럴 수 없는 것”이라고 재차 비판했지만 역사 왜곡과 2차 가해가 반복되고 있다는 지적이 나온다.

"위안부는 매춘부"라고 주장하며 소녀상 철거 집회를 벌여온 우익 성향 단체가 주최하는 기자회견에 이른 바 뉴라이트 진영의 대표 인사들이 참석할 예정인 것으로 파악됐다.우익 성향 단체 위안부법폐지국민행동 등에 따르면 이들은 오는 4일 오후 2시 서울 종로구 청와대 앞에서 이 대통령의 사과를 요구하는 취지의 기자회견을 열 예정이다. 이 단체는 지난달 6일 이 대통령의 단체를 향한 "얼빠진 사자명예훼손"이라는 발언에 대해 인격모독이라고 반발하고 있다. 단체는 이후 본격적인 경찰 수사를 받아왔다.기자회견에는 단체와 마찬가지로 위안부 피해 사실을 부정해 온 이영훈, 류석춘, 이우연, 주익종 등 뉴라이트 진영 인사들이 참석해 지지 발언을 할 예정이다. '반일 종족주의'의 저자인 이영훈 전 서울대 경제학과 교수는 위안부 성노예화는 없었다고 주장해온 인물이다. 해당 저서의 공저자인 이우연 낙성대경제연구소 연구위원과 주익종 이승만학당 이사는 취재진과의 통화에서 단체 측과 지속적으로 교류해오며 기자회견에 참석하게 됐다고 말했다.2019년 강의 중 위안부가 매춘이라는 취지의 발언을 해 재판에 넘겨졌던 류석춘 전 연세대 사회학과 교수는 지난해 2월 명예훼손 혐의에 대해 무죄를 확정 받았다. 류씨는 1일 SNS에 "나는 왜 무죄가 나왔을까?" "이재명은 사과하라"는 주장의 글을 올렸다.한편 서울 서초경찰서는 3일 단체 대표 김모씨를 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이다. 해당 단체 집회에 대해 금지·제한 통고를 내려온 경찰은 지난달 19일 김 대표의 주거지 등에 대한 압수수색을 진행했다. 김 대표에게는 사자명예훼손, 집회 및 시위에 관한 법률 위반 등의 혐의가 적용된 것으로 알려졌다.이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr