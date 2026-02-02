매크로 돌려 공연 티켓 싹쓸이 한 일당 경찰에 덜미
전남경찰, 4명 검거해 검찰 송치
2만4000장 사들여 14억원 수익
매크로 프로그램을 이용해 유명 공연 티켓을 싹슬이한 뒤 수수료 명목으로 14억원을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.
전남경찰청 사이버범죄수사대는 2일 공연법 위반 및 정보통신망법 위반 등 혐의로 30대 A씨 등 4명을 검찰에 송치했다고 밝혔다.
A씨 등은 자체 제작한 매크로 프로그램을 이용, 유명 공연 티켓 판매가 시작되는 동시에 티켓을 자동구매해 장당 5~10만원 상당의 수수료를 받는 등 총 14억원 상당의 부당 이득을 챙긴 혐의를 받고 있다.
A씨 등은 SNS 등을 통해 공연 티켓 대리구매 의뢰인을 모집한 뒤 서버에 구매자들의 계정 정보를 미리 입력하는 방법으로 총 2만4000장 상당의 티켓을 싹쓸이 한 것으로 파악했다.
이들은 또 예매 시스템상 특정 시간대 취소표가 풀리는 점을 악용해 조직적으로 범행을 이어온 것으로 드러났다.
경찰은 온라인 모니터링을 통해 첩보를 입수, 추적에 나서 경기도 고양시 한 사무실에서 이들을 검거했다.
경찰은 피의자 기소 전 추징보전을 신청해 범죄수익금 환수에 나서는 한편 예매처에 대리 구매와 매크로 사용을 방지하기 위한 제도 개선 사항을 통보했다고 밝혔다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
