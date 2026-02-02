AI 자립이 살길… “내년까지 전 세계 35%, 소버린 AI 전환”
글로벌 IT자문사 가트너 전망보고서
2027년까지 전 세계 국가의 35%가 ‘소버린 인공지능(AI)’ 체제 전환을 마칠 것이라는 예측이 나왔다. 현재 약 5% 수준에 머무르고 있는 전환율이 2년 내 7배로 증가한다는 의미다. 지정학적 갈등과 규제 강화, 데이터 주권 및 보안 요구 등이 맞물리면서 ‘디지털 주권’을 확보하기 위한 각국 정부의 움직임이 본격화될 것으로 보인다.
글로벌 정보기술(IT) 자문사 가트너는 2일 발표한 전망 보고서에서 각국 정부와 기업이 소버린 AI에 대한 투자를 빠르게 확대하고 있다고 밝혔다. 특히 기술 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 위기감이 커지면서 데이터 수집부터 모델 학습, 추론, 서비스화까지 AI 전 주기의 자립을 목표로 한 혁신이 가속화되고 있다고 진단했다.
실제 중국 경우 글로벌 AI 생태계를 자국 ‘오픈소스’ 모델로 장악하고 있다. 일본 닛케이신문이 지난 1월 발표한 조사에 따르면, 지난해 11월 기준 중국 기업이 개발한 생성형 AI의 글로벌 시장 점유율은 약 15%로 추정됐다. 1년 전 점유율 1%와 비교해 15배 상승한 수치다. 딥시크, 알리바바 큐웬 등 중국 대표 AI 모델은 누구나 무료로 이용할 수 있을 뿐만 아니라, 가중치와 알고리즘, 소스 코드 등을 공개하고 있어 자유로운 수정과 재배포가 가능하다. 이에 전 세계 개발자들과 스타트업들이 값비싼 모델 대신 중국산 모델을 개발 기반으로 채택하면서 시장 점유율이 훌쩍 뛴 것이다.
가트너는 향후 소버린 AI 전략이 강화되면 AI 플랫폼을 선택하는 기준에도 변화가 생길 것이라고 분석했다. 성능과 접근성보다는 자국의 환경을 잘 이해하는 AI가 각광받게 된다는 것이다. 가우라브 굽타 가트너 애널리스트는 “의사결정자들은 단순히 학습 데이터 규모가 큰 글로벌 모델보다 자국의 법과 규제, 문화적 맥락, 사용자 기대에 부합하는 AI 플랫폼을 우선 고려하고 있다”고 말했다. 특히 비영어권 환경에서는 교육과 법·규제 준수, 공공 서비스 분야에서 지역 기반 대형언어모델(LLM)이 글로벌 모델보다 더 높은 성과를 보이는 사례가 늘고 있다는 것이다.
이와 함께 소버린 AI 개발이 본격화될 경우 국가 차원에서는 최소 국내총생산(GDP)의 1% 수준을 투자해야 한다고 짚었다. 서구 중심 기술 생태계에 대한 의존을 줄이는 과정에서 국가 간 협력은 줄고 중복 투자는 늘어나는 구조적 변화가 나타나기 때문이다.
소버린 AI의 부상은 민간 AI 산업 구도에도 영향을 미칠 전망이다. 가트너는 우선 국가 AI 핵심 기반이 되는 데이터센터와 AI 기반 시설 산업이 수혜를 입을 가능성이 크다고 주장했다. 또 기업의 최고정보책임자(CIO)들은 지역과 판매자 간 대형언어모델 전환을 가능하게 하는 오케스트레이션(IT 환경에서 여러 요소를 체계적으로 조율하고 관리하는 기술)을 도입하고, 국가별 법·규제·언어 요건을 충족하는 AI 거버넌스와 데이터 거주성 전략을 미리 마련해야 한다고 강조했다.
