‘서울대’ 이부진 장남, 대치동서 입시 강연…“스마트폰 단절”
이부진 호텔신라 사장의 장남 임동현군이 고등학교 후배들을 위한 내신설명회에 연사로 나선 것으로 알려졌다.
임군이 2일 서울 강남구 대치동 한 입시학원에서 열린 ‘예비 고1 휘문고 내신설명회’에 나섰다고 매일경제가 보도했다. 내신 성적 관리법과 수능 과목별 공부 전략, 고등학교 3년 간의 소회 등을 공유한 것으로 전해졌다.
참석자들은 임군의 강연을 들은 후 그가 학교 생활을 성실하게 한 학생이라는 점을 느꼈고, 자료 준비도 철저해 그동안 참석했던 설명회 중 가장 도움이 됐다는 의견을 전한 것으로 알려졌다.
보도에 따르면 임군은 설명회를 위해 자신이 풀었던 문제를 포함한 강연 자료를 직접 준비했다. 자료 표지에는 ‘후회 없는 휘문 생활’이라고 적혀 있다. 목차는 수시와 정시를 모두 만든 휘문고 3년, 내신과 수능을 위한 팁(Tip), 후배들에게 드리는 말 등이다.
임군은 수능 국어를 위한 팁으로 오답 노트를 일기처럼 작성할 것을 조언했다. 또 정확한 지문 이해 능력과 기출 다(多) 회독을 강조했다고 한다. 수능 수학에 대해서는 사고력을 요구하는 문제를 대비하되, 많은 문제를 풀 것을 강조했다. 내신시험마다 대략 2000문제씩 푼 연습량이 수학적 체력을 향상시켰다는 점도 언급했다고 한다.
‘후배들에게 전하고 싶은 이야기’ 파트에서는 휘문고에서 공부했던 3년간의 소회를 밝히며 “휘문고 내신과의 전쟁은 결코 쉽지 않았다”며 “(하지만) 쏟아지는 수행(수행평가)과 학종(학생부종합전형)을 챙기며 최종 목표인 수능을 위한 공부를 해 나가는 과정에서 성적뿐만 아니라 다른 많은 것도 얻을 수 있었다”고 말했다고 한다.
특히 고등학교 3년간 스마트폰, 게임과 완전히 단절하는 것이 집중력과 몰입에 큰 도움이 됐다는 취지의 조언도 한 것으로 전해졌다.
임군은 서울 휘문중·휘문고를 졸업하고 2026학년도 서울대 경제학부에 합격했다. 중·고교 시절 문과 전교 최상위권을 유지했고 수학 성적이 뛰어났던 것으로 알려졌다.
