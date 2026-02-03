‘서울대’ 이부진 장남, 대치동서 입시 강연…“스마트폰 단절”

이부진 호텔신라 사장이 장남과 함께 지난달 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국립아시아예술박물관에서 열린 '이건희 컬렉션' 갈라 행사장에 들어서고 있다. 연합뉴스

이부진 호텔신라 사장의 장남 임동현군이 고등학교 후배들을 위한 내신설명회에 연사로 나선 것으로 알려졌다.

특히 고등학교 3년간 스마트폰, 게임과 완전히 단절하는 것이 집중력과 몰입에 큰 도움이 됐다는 취지의 조언도 한 것으로 전해졌다.