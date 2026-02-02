고양시 철도사업 예타 문턱 낮아진다…인천2호선 연장 등 가속화 기대
경기도, 철도사업 예타 규제 개선 건의 수용
접경지역 특수성…‘비수도권 기준’ 적용 근거
경기도의 규제 개선 건의가 정부에 수용되면서 고양시가 포함된 주요 철도사업들이 예비타당성조사에서 기존보다 완화된 평가를 받을 수 있는 제도적 기반이 마련됐다.
경기도는 기획예산처 훈령인 ‘예비타당성조사 운용지침’ 제42조가 최근 개정돼, 고양시 철도사업이 예비타당성조사에서 ‘비수도권 유형’으로 분류돼 평가받을 수 있는 근거가 마련됐다고 2일 밝혔다.
이에 따라 인천2호선 고양연장을 비롯해 가좌식사선, 대곡고양시청식사선 등 고양시 철도망 사업 추진이 탄력을 받을 전망이다.
개정된 지침의 핵심은 수도권에 속하더라도 접경지역이나 군사 규제 등 특수 여건을 가진 지역의 경우, 사업 성격에 따라 비수도권 평가 방식을 적용할 수 있도록 한 것이다.
기존에는 고양시처럼 ‘과밀억제권역’에 해당하면 철도사업이라 하더라도 일괄적으로 수도권 유형으로 분류돼 경제성(B/C) 중심의 엄격한 평가를 받아야 했다.
그러나 앞으로는 철도와 같이 인구 집중을 유발하지 않는 사업의 경우, 과밀억제권역이라도 비수도권 유형으로 분류할 수 있도록 기준이 완화됐다. 이에 따라 종합평가 과정에서 경제성·정책성 분석뿐 아니라 지역균형발전 분석 요소가 추가돼 접경지역의 구조적 불이익이 일부 해소될 것으로 기대된다.
현재 예비타당성조사가 진행 중인 인천2호선 고양연장 사업은 인천 서구 독정역에서 김포를 거쳐 고양 킨텍스와 중산지구까지 연결되는 노선으로, 총연장 19.63㎞, 사업비는 2조830억원 규모다. 이번 제도 개편으로 종합평가(AHP)에서 보다 유리한 평가를 받을 수 있을 것으로 경기도는 내다보고 있다.
또한 ‘제2차 경기도 도시철도망 구축계획’에 반영된 가좌식사선과 대곡고양시청식사선 등 고양시 내부 철도망 사업 역시 향후 예비타당성조사 추진 시 지역 특수성을 인정받을 수 있는 길이 열렸다.
이번 지침 개정은 경기도가 국회 재정기획위원회 소속 김영환 국회의원(고양정)과 함께 지난해부터 기획예산처와 한국개발연구원(KDI)을 상대로 지속적으로 제도 개선을 건의해 온 결과다.
경기도는 고양시가 접경지역법에 따른 군사 규제와 수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 규제를 동시에 받으면서 예비타당성조사에서 이중 불이익을 받아왔다고 지적해 왔다.
추대운 도 철도항만물류국장은 “접경지역이라는 특수성에도 불구하고 수도권 기준에 묶여 구조적 불이익을 받아왔던 고양시 철도사업 여건이 개선됐다”며 “앞으로도 도민의 출퇴근 시간을 줄이고 교통 불균형을 해소하기 위해 철도사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사