하남시, 시민 일상 바꾸는 71개 생활밀착 정책 추진
‘2026 달라지는 하남생활’ 발표
경기 하남시가 교육·복지·교통·경제 등 시민 일상 전반을 아우르는 71개 생활밀착형 정책을 담은 ‘2026 달라지는 하남생활’을 발표했다.
하남시는 2026년을 맞아 7개 분야 71개 사업을 중심으로 시민의 하루에 실질적인 변화를 가져오는 정책 추진 계획을 수립하고, 관련 내용을 전자책자로 제작해 시 홈페이지에 게시했다고 2일 밝혔다.
이번 계획은 행정 성과 중심이 아닌 시민 체감도를 최우선으로 삼아 교육, 보육, 교통, 복지, 경제, 여가, 참여 행정 전반에서 생활 속 변화를 구현하는 데 초점을 맞췄다.
핵심으로 다뤄진 분야는 보육과 교육이다. 시는 풍산동에 2027년 개관을 목표로 어린이회관 건립을 추진하고, 망월동에는 올해 10월 어린이도서관을 준공해 아동 성장 거점을 확충한다.
풍산동 어린이 교통공원과 천마산 어린이 숲 놀이터 조성으로 안전한 놀이 환경을 제공하고, 키자니아 서울과 연계한 ‘하남 시민의 날’ 운영을 통해 직업 체험 기회도 확대한다. 맞벌이 가정을 위해 미사3동 복합청사 내 ‘맘대로A+놀이터’를 운영하고, 하남교육지원청 신설과 한홀중 개교, 초등학생 입학지원금 지급 등 교육 인프라도 강화한다.
초고령 사회에 대비한 복지 정책도 촘촘히 설계됐다. 어르신 교통 지원은 기존 대중교통 중심에서 바우처 택시와 교통약자 특별교통수단까지 확대되며, 미사노인복지관을 중심으로 한 사회화 프로그램도 대폭 늘어난다. 치매 조기 검진과 건강 관리 서비스, 노인 일자리 및 사회활동 지원이 연계되고, 거동이 어려운 가구를 위한 ‘누구나 돌봄 사업’을 통해 연 최대 150만 원 상당의 맞춤형 서비스가 제공된다.
평생학습 환경도 한 단계 도약한다. 권역별 평생학습 상담소는 10개소로 확대되고, 온라인 교육 플랫폼 ‘하이런’을 통해 8,000편 이상의 학습 콘텐츠가 제공될 예정이다. 평생학습포털 개편과 경기도 지식(GSEEK) 연계를 통해 시니어, 중장년, 청년 등 생애주기별 맞춤 교육 접근성을 높인다.
민생 경제 분야에서는 지역화폐 ‘하머니’ 보유·구매 한도 확대와 가맹점 기준 완화로 소상공인과 소비자 모두를 지원한다. 다자녀 가구 수도 요금 감면 확대, 청년문화예술패스 지원, 생활임금 인상 등은 가계 부담을 줄이고 생활 안정을 돕는 정책으로 추진된다.
교통과 안전 분야에서는 방아다리길 연결도로 개통과 주요 도로 확장으로 상습 정체 구간을 개선하고, 원도심 전선 지중화로 보행 환경을 개선한다. 육교 엘리베이터 설치, 인도교 개통, 맨홀 추락 방지 시설 설치 등은 시민 안전을 강화하는 생활 밀착형 사업이다.
여가와 휴식 공간도 확충된다. 미사호수공원 워터스크린 설치, 위례복합체육시설 개관, 파크골프장과 생활체육시설 조성, 공원 리모델링을 통해 도심 속에서 즐길 수 있는 쉼과 여가 공간을 늘린다.
시민 참여와 소통 행정 역시 강화된다. 미사3동 공공복합청사 준공을 계기로 현장 중심 행정을 확대하고, 주민참여예산을 통해 제안된 청소년·청년 정책을 실제 사업으로 추진한다. 온라인 소통 플랫폼 고도화와 자원봉사 연계도 시민 참여 기반을 넓히는 방향으로 운영된다.
이현재 하남시장은 “2026 달라지는 하남생활은 시민의 일상에서 바로 느낄 수 있는 변화를 목표로 한 정책 패키지”라며 “71개 사업 하나하나가 시민 삶에 자연스럽게 스며들도록 책임 있게 추진하겠다”고 말했다.
