불법 촬영물 사이트 이용한 130여명 경찰 수사에 자수
가족과 연인 등을 불법 촬영한 영상을 유통해 온 대형 온라인 사이트 ‘AVMOV’가 경찰 수사망에 오르자 불안을 느낀 이용자 130여명이 제 발로 경찰서를 찾아 자수했다.
경기남부경찰청은 2일 기자간담회를 통해 이날까지 AVMOV 사이트 이용 관련 자수서가 총 139건 접수됐다고 밝혔다. 이들은 모두 해당 사이트의 이용자들로, 현재까지 사이트 운영에 직접 가담한 정황은 없는 것으로 파악됐다.
이와 별도로 경찰은 사이트 운영진 일부의 신원을 특정해 입건하고 수사를 확대하고 있다.
앞서 경기남부청은 지난해 12월 자체 모니터링을 통해 해당 사이트의 존재를 포착하고 내사에 착수했다. 사이트 서버가 해외에 있는 점을 감안해 국제 공조 수사를 진행하던 중, 언론을 통해 수사 사실이 알려지면서 전국 각지에서 이용자들의 자수 행렬이 이어지기 시작했다.
경찰은 자수한 인원뿐만 아니라 전체 이용자의 접속 및 활동 기록을 전수 조사해 혐의 입증에 주력할 방침이다. 특히 시청한 영상의 종류와 단순 시청을 넘어 소지하거나 재유포했는지 등을 꼼꼼히 따져 형사 입건 여부를 결정할 계획이다.
경찰 관계자는 “가령 아동·청소년 성 착취물의 경우 소지·시청 행위만으로도 처벌받을 수 있다”며 “같은 사이트를 이용했더라도 이용 양상 등에 따라 입건 여부와 처벌 수위가 달라질 수 있다”고 설명했다.
2022년 8월 개설된 AVMOV는 가족 혹은 연인을 몰래 촬영한 불법 영상을 회원끼리 공유하거나, 포인트를 결제해 다운로드하는 방식으로 운영됐다. 회원은 54만명에 달하며, 현재 사이트는 폐쇄돼 접속이 차단된 상태다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사