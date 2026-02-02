시사 전체기사

넵튠, 캐주얼게임 개발사 알버스에 투자…지분 9.1% 확보

입력:2026-02-02 17:27
공유하기
글자 크기 조정
넵튠 제공

넵튠이 하이브리드 캐주얼 게임 개발사 알버스에 투자했다고 2일 밝혔다.

2020년 설립된 알버스는 하이브리드 캐주얼 장르 중심의 모바일게임 개발사다. 하이브리드 캐주얼은 직관적이고 가벼운 게임성에 점진적 성장 시스템을 결합한 게 특징이다. 알버스는 현재 ‘워터파크 보이즈’ ‘어썸 파크’ 등 5종의 하이브리드 캐주얼 게임을 주요 타이틀로 삼고 있다.

넵튠은 ▲광고 수익 기반 게임 설계 ▲짧은 주기 출시 및 개선 반복 ▲글로벌 이용자에 최적화된 UX·UI, 그래픽 스타일 등을 선보인 알버스의 개발 역량을 높게 평가해 이번 투자를 결정했다고 밝혔다. 이번 투자로 넵튠은 알버스의 지분 9.1%를 확보하게 됐다.

넵튠은 자사가 보유한 애드테크 비즈니스 연계·확장 전략의 일환으로 하이브리드 캐주얼 게임 사업을 추진하고 있다. 내부에 전담 조직을 신설한 데 이어 연내 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱, 글로벌 공모전 개최 등 관련 활동을 순차적으로 진행할 예정이다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
작년 로또 1등 평균, 겨우 14억원…‘인생역전’은 옛말
12년만의 최대 금값 폭락의 이유…‘이것’ 때문이었다
靑 “다주택자 양도세 중과유예, 5월 9일 분명히 종료”
70대 보행자 친 ‘뺑소니’ 오토바이, 추적 끝에 검거 (영상)
‘5천피’ 이미 끝냈다…與 TF ‘코스피 5000 특위’ 명칭 변경
“식중독 증상” “손톱크기 이물질”…두쫀쿠 위생신고 급증
李대통령 “망국적 부동산투기 옹호, 시대착오 종북몰이 그만”
막걸리병 담근 어묵탕?…‘태백산 눈축제’ 노점 위생 논란
국민일보 신문구독