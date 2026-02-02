넵튠, 캐주얼게임 개발사 알버스에 투자…지분 9.1% 확보
넵튠이 하이브리드 캐주얼 게임 개발사 알버스에 투자했다고 2일 밝혔다.
2020년 설립된 알버스는 하이브리드 캐주얼 장르 중심의 모바일게임 개발사다. 하이브리드 캐주얼은 직관적이고 가벼운 게임성에 점진적 성장 시스템을 결합한 게 특징이다. 알버스는 현재 ‘워터파크 보이즈’ ‘어썸 파크’ 등 5종의 하이브리드 캐주얼 게임을 주요 타이틀로 삼고 있다.
넵튠은 ▲광고 수익 기반 게임 설계 ▲짧은 주기 출시 및 개선 반복 ▲글로벌 이용자에 최적화된 UX·UI, 그래픽 스타일 등을 선보인 알버스의 개발 역량을 높게 평가해 이번 투자를 결정했다고 밝혔다. 이번 투자로 넵튠은 알버스의 지분 9.1%를 확보하게 됐다.
넵튠은 자사가 보유한 애드테크 비즈니스 연계·확장 전략의 일환으로 하이브리드 캐주얼 게임 사업을 추진하고 있다. 내부에 전담 조직을 신설한 데 이어 연내 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱, 글로벌 공모전 개최 등 관련 활동을 순차적으로 진행할 예정이다.
