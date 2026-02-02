“우리는 왜 뉴진스를 만나지 못하나” 변영주 작심발언
변영주 감독이 하이브와 걸그룹 뉴진스 사태에 대해 “이 정도의 아티스트가 활동하지 못하는 구조라면 그 시스템이 정상인지 되묻지 않을 수 없다”며 작심 발언을 내놨다.
변 감독은 최근 유튜브 채널 ‘정준희의 토요토론’에 출연해 이같이 말했다. 그는 ‘K컬처, 과연 잘 나가고 있는가’를 주제로 진행된 토론에서 “K컬처의 또 다른 핵심축인 K팝 역시 몇 년째 ‘우리는 왜 뉴진스를 만나지 못하느냐’는 말로 상황이 설명되고 있다”며 “도대체 어떤 구조이기에 이런 일이 주기적으로 반복되는지 고민해야 한다”고 말했다.
변 감독은 “뉴진스는 활동을 하고 회사나 개인은 법적으로 다툴 일이 있다면 따로 싸우면 된다”며 “유행에 민감한 음악 산업에서 1년 이상 활동을 하지 못하는 것은 아티스트에게 큰 타격일 뿐 아니라 소비자에게도 예의에 어긋난다”고 강조했다.
이어 “아티스트는 창작을 이어가고 결과물을 소비자와 교환할 권리와 의무가 있지만, 이 구조에서는 늘 아티스트가 가장 앞에서 막힌다”며 “공정하지 않은 시스템”이라고 했다.
앞서 뉴진스 멤버들은 하이브와의 갈등으로 해임된 민희진 전 어도어 대표의 복귀 등을 요구했으나 받아들여 지지 않자 지난해 11월 어도어의 전속계약 위반으로 계약이 해지됐다고 주장했다. 어도어는 같은 해 12월 뉴진스에 대한 전속계약 유효확인 소송을 내고 본안 소송 결론이 나기 전까지 멤버들의 독자 활동을 막아달라는 가처분 신청도 냈다. 법원은 가처분 사건과 1심에서 모두 어도어의 손을 들어줬다.
이후 지난해 12월 해린, 혜인, 하니의 복귀가 확정됐고, 민지는 어도어와 논의를 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 다니엘은 전속계약 위반을 이유로 한 손해배상 청구 소송 여파로 사실상 팀 활동에서 제외된 상태다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사