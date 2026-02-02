‘박근혜 엔딩’에 꼬인 보수 특검 공조…진영 내 ‘제3의 길’ 움직임도
장동혁 대표, 당 인재영입원장에 재선 조정훈 임명
보수 야권의 ‘쌍특검(통일교·공천헌금 특검)’ 공조가 장동혁 국민의힘 대표의 단식 종료 이후 동력을 잃어가는 분위기다. 개혁신당은 장 대표 단식이 박근혜 전 대통령 등장과 맞물려 마무리되자 연대 논의에서 한 발 물러나는 모습이다.
당내에선 장 대표와 한동훈 전 대표 간 소모적인 헤게모니 다툼에 피로감을 토로하는 목소리가 커지고 있다. 양측 어느 쪽도 아닌 보수진영 내 ‘제3의 길’을 모색할 공간을 마련해야 한다는 의견도 제기된다.
이준석 개혁신당 대표는 2일 라디오 인터뷰에서 국민의힘과의 특검 공조에 대해 “맥이 끊겼다”고 평가했다. 이 대표는 장 대표 단식에 대해 “‘박근혜 엔딩’ 해버리면서 개혁신당이 어디서 껴야 하는지 모르게 됐다”며 “장 대표의 보수진영 내 자기 위상 강화 외에 특검에는 도움이 안 됐다”고 지적했다.
이 대표는 박 전 대통령이 장 대표 단식 현장을 방문하기 전날인 지난 21일 국민의힘 측에 장 대표가 청와대 앞으로 이동해 단식을 이어가는 방안을 제안한 것으로 전해졌다. 박 전 대통령은 이튿날 사저가 있는 대구에서 상경해 장 대표 단식 농성장을 찾아 단식 중단을 권유했고, 장 대표는 수용했다.
개혁신당 내부에선 이 대표가 국민의힘 대표이던 시절 ‘탄핵의 강’을 어렵게 건넜는데, 다시 과거로 회귀한 꼴이 됐다는 비판이 나온다. 단식 출구를 박 전 대통령 방문으로 마련하면서 양당 간 노선 차이만 확인됐다는 것이다. 송언석 국민의힘 원대대표는 원내대책회의에서 “이유 불문하고 공천뇌물, 통일교 쌍특검을 꼭 수용하기 바란다”고 목소리를 높였지만, 개혁신당 기조가 바뀌면서 특검 추진 동력은 일단은 꺾이는 모습이다.
이같은 상황 속에 국민의힘 소장파 모임인 ‘대안과 미래’는 3일 정례 조찬모임에 이 대표를 초청해 보수진영 외연확장에 대한 공개토론회를 연다. 대안과 미래 측 관계자는 통화에서 “두 전현직 대표가 소모적 싸움을 반복하는 상황에서 당 쇄신 관련 제3의 길 세력화의 성격이 있다”고 설명했다. 대안과 미래는 쇄신의 전제 조건으로 지도부에 지속적으로 윤석열 전 대통령과의 명시적 절연을 주문하고 있는데, 이 대표 역시 같은 입장이다.
개혁신당 관계자는 “이 대표 역시 합리적 보수 세력으로서 국민의힘 내 같은 지향을 가진 이들이 강연을 요청하는 데 받지 않을 이유가 없다”고 말했다.
한 전 대표 제명 여진은 이날도 계속됐다. 오세훈 서울시장은 ‘국민의힘-서울시 부동산정책협의회’ 후 기자들과 만나 “이른바 ‘장동혁 디스카운트’가 이번 지방선거를 덮치지 않을까 하는 염려가 매우 크다”고 말했다. 그는 “장 대표 사퇴 요구 입장을 유지하느냐”는 질문에도 “달라질 게 없다. 장 대표 입장과 노선이 변하지 않으면 제 입장도 변할 수 없다”며 “‘장동혁 리스크’로 수도권에서 대패하는 결과로 이어진다면 그때 가서 책임을 묻는 것보다 지금 강력한 목소리로 노선 변화를 요구하는 게 더 필요하다”고 답했다.
장 대표는 이날 당 인재영입위원장에 수도권 재선의 조정훈 의원을 임명하며 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 채비에 속도를 냈다. 박성훈 수석대변인은 “선거 승리의 가장 우선적 정책은 중도외연확장”이라며 “여기에 가장 부합하는 인물”이라고 설명했다. 당명 개정에 대해선 “당초 설 전 새 당명을 발표할 수 있을 것으로 예상했지만, 조금 지연 중”이라며 “18일 설 연휴쯤 2~3개 안을 지도부에 보고하고 23일 최고위원회에 새 당명을 올려 의결하는 일정을 생각한다”고 밝혔다.
이형민 정우진 기자 gilels@kmib.co.kr
