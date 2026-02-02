‘박근혜 엔딩’에 꼬인 보수 특검 공조…진영 내 ‘제3의 길’ 움직임도

장동혁 대표, 당 인재영입원장에 재선 조정훈 임명

오세훈 서울시장이 2일 국회에서 열린 '국민의힘-서울특별시 부동산정책협의회'에 참석해 모두발언을 하고 있다. 최현규 기자

통화에서 “두 전현직 대표가 소모적 싸움을 반복하는 상황에서 당 쇄신 관련 제3의 길 세력화의 성격이 있다”고 설명했다.

대안과 미래는 쇄신의 전제 조건으로 지도부에 지속적으로 윤석열 전 대통령과의 명시적 절연을 주문하고 있는데, 이 대표 역시 같은 입장이다.

개혁신당 관계자는 “이 대표 역시 합리적 보수 세력으로서 국민의힘 내 같은 지향을 가진 이들이 강연을 요청하는 데 받지 않을 이유가 없다”고 말했다.