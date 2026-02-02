“금1, 동1 목표” 패럴림픽 선수단, 3월 6~15일 열전

한국 장애인 대표팀 선수단이 2일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 선수단 결단식에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에 나서는 한국 선수단이 금빛 선전을 다짐했다.

금메달 1개, 동메달 1개를 따고 종합순위 20위권에 진입한다는 목표를 세웠다. 앞서 2018년 평창 대회에서 노르딕스키의 신의현이 한국 사상 첫 금메달을 따냈지만, 직전

베이징 대회에선 메달 획득에 실패했다.