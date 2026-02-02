파주시, 지난해 공공근로 542명 채용…만족도 99% 기록
중장년·여성 ‘고용 안정’ 효과
경기 파주시가 지난해 공공근로사업을 통해 542명을 채용하며 참여자 만족도 99%에 달하는 성과를 거둔 것으로 나타났다.
파주시는 취업 취약계층의 생계 안정을 돕기 위해 지난해 1월부터 12월까지 공공근로사업을 추진해 총 459개 일자리에 연인원 542명이 참여했다고 2일 밝혔다. 당초 400명 이상 채용을 목표로 사업을 운영했으며, 목표를 웃도는 참여 실적을 기록했다.
사업 효과를 점검하기 위해 지난해 12월 참여자 106명을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 전체 응답자의 99.1%가 사업에 만족한다고 답했으며, 향후 재참여 의사를 밝힌 비율도 98.1%에 이르렀다. 공공근로사업이 실질적인 생활 안정과 고용 유지에 기여했다는 평가다.
참여자들은 공공근로사업을 통해 얻은 가장 큰 도움으로 ‘경제적 지원’을 꼽았으며(42.3%), 업무 수행 감각 향상(24.8%)과 사회성 향상(24.8%) 역시 주요 효과로 응답했다. 단순한 소득 보전을 넘어 일 경험 유지와 사회적 관계 회복에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.
참여자 구성에서도 특징이 나타났다. 지난해 공공근로 참여자 중 40~50대 중장년층이 59.4%를 차지했으며, 여성 참여 비율은 74.9%로 높게 나타나 중장년과 여성층의 고용 안정에 기여한 것으로 평가된다.
시 관계자는 “공공근로사업은 실직 이후 재취업에 어려움을 겪는 중장년층과 고용률이 낮은 여성들에게 특히 도움이 되는 민생 안전망 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 참여자 특성과 수요를 반영해 생계 안정과 취업 연계 기능을 함께 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 올해 1단계 공공근로사업은 1월부터 4월까지 진행 중이며 152명이 참여하고 있다. 2단계 사업은 3월 중순 모집 예정으로, 자세한 내용은 파주시청 누리집 또는 민생경제과를 통해 확인할 수 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
