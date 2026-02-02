카페24 매일배송·패스트박스, 리드타임 40% 단축 시너지

글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24는 자사 풀필먼트 서비스 ‘카페24 매일배송’이 자회사 패스트박스와의 연계를 통해 이용 업체의 주문 출고 리드타임을 평균 40% 가까이 단축한 것으로 나타났다.

글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24는 ‘카페24 매일배송’에서 패스트박스 서비스를 30일 이상 이용한 고객사를 전수 조사한 결과, 약 88%의 업체가 주문부터 출고까지 걸리는 리드타임 감소 효과를 거뒀다고 2일 밝혔다.배송 준비 단계에서의 속도가 경쟁력으로 작용하는 이커머스 환경에서 물류 효율 개선 효과가 수치로 입증됐다는 평가다.카페24 매일배송은 온라인 사업자가 제휴 물류사에 상품을 사전 입고하면, 주문 발생 시 연중무휴 즉시 출고하는 풀필먼트 서비스다.여기에 패스트박스의 물류 운영 노하우가 결합되면서 주문 처리 과정에서 발생하던 병목 구간이 크게 줄었고, 실제로 배송 속도 개선에 성공한 쇼핑몰들은 기존 대비 리드타임이 평균 40%가량 단축됐다.패스트박스는 특히 반품률이 높고 재고 관리가 까다로운 패션·의류 상품에 특화된 물류 서비스를 제공하며 성과를 냈다. 서울 동대문에 의류 검품 전문 조직을 두고 입고 단계부터 오염, 봉제 불량, 사이즈 오차 등을 정밀하게 검수하는 체계를 운영하고 있다.수도권을 대상으로 한 당일 배송 서비스도 강점으로 꼽힌다. 서울·경기·인천 지역에서 오전 중 주문을 완료하면 당일 오후 상품 수령이 가능해, 빠른 배송을 선호하는 패션 소비자들의 만족도를 높이고 있다.이와 함께 업체별 전담 매니저를 통한 밀착 관리와 국내외 배송을 아우르는 원스톱 물류 시스템을 제공해 온라인 사업자가 상품 기획과 마케팅에 집중할 수 있도록 지원하고 있다.실제 이용 사례에서도 성과가 확인됐다. 스트릿 패션 브랜드 ‘블랙퍼플’은 매일배송 도입 이후 주말 주문 수가 평일 수준으로 늘며 전체 주문 건수가 약 30% 증가했다. 비치웨어 전문 브랜드 ‘헤링본비치웨어’는 2026년 1월 주문 건수가 전년 동기 대비 111% 늘었다.카페24 매일배송은 현재 패스트박스를 비롯해 CJ대한통운, 파스토, 품고, 위킵, 아르고, 아워박스 등 총 7개 물류사와 협력해 전국 배송망을 구축하고 있으며, 향후 연동 물류사를 지속 확대해 온라인 사업자의 선택 폭을 넓힐 방침이다.카페24 관계자는 “패스트박스는 패션 의류에 특화된 검품 시스템과 수도권 당일 배송망으로 쇼핑몰의 물류 경쟁력을 실질적으로 끌어올리고 있다”며 “앞으로도 배송 속도와 품질을 중심으로 한 물류 생태계 고도화를 통해 고객 경험과 비즈니스 성장을 동시에 지원하겠다”고 밝혔다.박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지