‘교육 외길’ 유은혜, 4일 경기도교육감 선거 출마 선언
유은혜(사진) 전 사회부총리 겸 교육부 장관이 오는 4일 경기도교육감 선거 출마를 공식 선언한다.
유 전 장관은 이날 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 경기도교육을 미래로 견인할 비전과 전략을 발표할 예정이다. 대한민국 교육의 중심인 경기교육을 새로운 단계로 이끌겠다는 구상을 직접 밝힐 계획이다.
청소년 시절부터 교육을 평생의 과제로 삼아온 유 전 장관은 제19·20대 국회 재임 기간 내내 교육위원회에서 활동하며 교육 입법과 제도 개선에 집중해 온 대표적인 ‘교육 외길’ 정치인으로 평가받는다. 이러한 현장 중심의 행보는 여성 최초 사회부총리이자 역대 최장수 교육부 장관이라는 기록으로 이어졌다.
특히 유 전 장관은 경기도교육감 출마를 선언한 후보군 가운데 유일하게 국가 교육행정을 총괄한 경험을 갖춘 인물이다.
장관 재임 당시 유치원 3법 통과와 완전한 무상교육 완성, 국가교육위원회 출범 등 주요 교육 현안을 해결했으며, 코로나19 팬데믹이라는 전례 없는 위기 속에서도 온라인 개학을 성공적으로 추진해 교육 공백을 최소화했다.
입법과 행정을 아우르는 이러한 경험과 통합 리더십은 학력 격차 해소, 교육환경 개선, 미래교육 전환 등 복합적인 과제가 산적한 경기도 교육 현안을 해결하는 데 강점으로 작용할 것이라는 평가가 나온다.
유 전 장관 측 관계자는 “이번 출마 선언을 통해 경기교육의 방향성과 함께 현장 중심의 교육 개혁 의지를 강조할 것”이라고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사