작년 로또 1등 평균, 겨우 14억원…‘인생역전’은 옛말

서울 시내 한 복권방. 뉴시스

1등 평균 당첨금은 20억원을 겨우 넘기며 역대 최소 수준을 기록했다. 20억원에서 세금을 제하면 1등 당첨자가 손에 쥐는 금액은 14억원에 불과하다.